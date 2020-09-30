素食爸媽只餵植物性食品…1歲女嬰腦性麻痺 法院判免入獄

澳洲新聞網（News.com.au）日前報導，當地一對素食者父母，2年前因供應當時1歲女嬰植物性飲食，讓女嬰營養不良，造成腦性麻痺（Cerebral Palsy）。上周，法院判決父母接受1年社區服務令（community corrections order）以及心理治療，但免於入獄服刑。

本周一，這對父母向澳洲維多利亞州郡法院認罪，坦承自己疏忽造成嚴重傷害，法官認為要對這對父母開恩，表示「孩子的人生將充滿挑戰，還有很長一段路要走。」 目前這對父母已離異，由32歲的母親照顧孩子。

澳洲新聞網指出，2年前，這名女嬰送到急診室時，醫生發現她身上有多處瘀傷、開放性傷口、皮疹和皮膚變色，且嚴重缺乏蛋白質，患上飢荒國家兒童常見的「瓜西奧科兒症（Kwashiorkor）」。同時，她的體內出血，大便裡有血，需要生命維持器搶救。

女嬰34歲的父親在送她到急診前一周，還發信詢問美國的藥草健康俱樂部：「女兒只吃水果，但現在不吃不喝、開始咳嗽，請儘快告訴我該怎麼辦。」最後諮詢師沒有建議該名父親去看醫生，反而要他給女兒服用「舒胃茶（stomach tea）」一周後，這名體重為6.6公斤的女嬰（比平均體重少4公斤）被送進急診，並在醫院裡奮鬥了一個月。

澳洲新聞網透露，這對父母從女嬰停止喝母乳後，就餵她吃椰子水和粉末狀的混合食品，而不供應她配方奶。期間，護理人員表達對女嬰的擔憂，但父母漠視醫療建議並不再回診，只向澳洲和美國網站尋求諮詢。