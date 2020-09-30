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印度積極建設拉達克山區公路 料三年完成

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 印度軍隊正在距離中印邊境拉達克地區150公裡處建造一條戰略公路。一名操作挖土機的工人伊利亞斯告訴路透社: 「這條公路建成後，軍隊會變得輕松很多。」他參與建造的這條公路叫做尼姆-帕達姆-達查(Nimmu-Padam-Darcha highway, NPD highway) 高速公路，全長283公裡，官方預計三年內完成。這條道路將與印度總理莫迪未來幾周內會啟用的一條8.8公裡長的隧道相連接。

這個地區在過去幾個月是中印兩國的關鍵衝突地帶，6月曾爆發血腥肉搏戰，印方有至少20名軍人殉職。這個被白雪覆蓋的山區也因此成為重要戰略地點。

雖然現在拉達克山區有兩條主要的對外聯絡通道，但是這兩條通道每年冬天至少會有四個月不能通行。如果在山路關閉的期間，拉達克山區臨時需要補給物資，只能透過空運。印度希望透過新建的這條公路解決這項問題，讓拉達克山區得以全年開放。

雖然印度積極在邊境部署數千軍隊開墾喜馬拉雅山區，但印度官員也表示，在邊境加速建設十分棘手，因為中國方面會指責印度擴大建設是破壞穩定。但是印度官員也說，中國多年前就已經在該地區建立很多基礎建設，印度需要跟上對方的腳步。

新德裡智庫Observer Research 的研究員Rajeswari Pillai Rajagopalan表示，中國現有的鐵路、公路、物流倉庫以及直升機停機坪組成的網絡，讓中國有辦法在幾個小時之內就把軍隊送到拉達克地區。印度以現有的建設而言，想要達到相同部署則要花幾天的時間。

印度國營的邊境道路組織(BRO)指揮官傑恩(N.K. Jain)表示，NPD高速公路的計劃其實從1999年就已經出現構思，但是進度緩慢，近幾年才稍有起色。他說，從1999年至今邊境道路組織完成了大約100公裡左右的高速公路，以及15座橋梁中的11座，「我們在最近兩年的工作速度是過去的兩倍。」

在印度奇林附近監督建設工程的執行工程師基申(B.Kishen)說，施工速度提升是因為新的鑽機可以將炸藥棒更深更快地推入堅硬的岩石中炸開。他說，施工將持續到寒冬，屆時攝氏零下40度的低溫以及海拔3300米處的冷冽寒風將使施工更具挑戰性。

目前印度政府已經在中印邊界指定73條道路為戰略公路，其中有61條由邊境道路組織負責建設，全長超過3300公裡。三月時的國會報告顯示，邊境道路組織負責的道路已經完成了75%。

印度軍方表示，若這一道路網絡建造完成，將大幅縮減印度各地軍營與拉達克山區之間的交通時間，更有利於調派軍力，「我們將更有機會追上中國。」

張慈/楊威廉 (路透社)

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