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「至今無法看新聞…」BBC戰地記者告公司讓她心靈受創 獲賠百萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
戰地記者莫婷（圖左）控訴，英國廣播公司指派她危險任務，使她得到創傷後壓力症候群(PTSD)，不只無法工作，還得借酒澆愁。 圖／取自The Sun
戰地記者莫婷（圖左）控訴，英國廣播公司指派她危險任務，使她得到創傷後壓力症候群(PTSD)，不只無法工作，還得借酒澆愁。 圖／取自The Sun

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，英國廣播公司（ＢＢＣ）44歲戰地記者莫婷（Natalie Morton）控訴，英國廣播公司指派她危險任務，使她得到創傷後壓力症候群(PTSD)，不只無法工作，還得借酒澆愁。今法院宣布，莫婷獲賠4萬英鎊（約合新台幣149萬元）。

莫婷表示，6年前的事件終止她的職業生涯，還染上酒癮，至今都無法看新聞。她說，當時在主管杜絲特（Lyse Doucet）指示下，她跟一名攝影師前往敘利亞城市霍姆斯（Homs），一枚炸彈在她的車旁邊引爆，讓攝影師身中35處傷，莫婷傷勢不重，但心裡留下巨大創傷。莫婷控訴杜絲特派她到霍姆斯承擔「不必要的風險」。

莫婷律師指出，杜絲特「很氣」莫婷拒絕執行另一項危險任務，所以「施壓兼恐嚇」她去霍姆斯進行沒有意義的任務。

但是，英國廣播公司堅稱，是莫婷決定要去霍姆斯，認為莫婷是「隨機且幸運」的受害者，杜絲特也絕無強迫莫婷出任務。 英國廣播公司與莫婷成和解協議，願支付4萬英鎊和解金及法律費用，但不承擔任何責任。

網友Generation-X說，莫婷應該要有戰地記者的自覺：「難道她以為自己是去幼兒園上班？」還批評英國廣播公司很孬，只會出錢和解：「嫌錢太多了嗎？」網友HD29力挺莫婷，說她做得好：「確實是一趟很沒必要、充滿災難的差事啊。」

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英國 炸彈 敘利亞 攝影 恐嚇

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