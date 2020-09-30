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墨西哥數百女性上街抗議 籲全國墮胎合法化
墨西哥數以百計女性28日湧入首都墨西哥市街頭，要求全國墮胎合法化，但她們的去路遭女警阻擋，警民衝突一觸即發。
中央社引述法新社報導，抗議者先聚集於墨西哥市的歷史中心附近，再一同前往中央廣場，但在途中被女性員警手持盾牌阻擋。
為響應一年一度國際安全墮胎日（International Safe Abortion Day），示威者在遊行路徑上噴漆，警方則用胡椒噴劑鎮壓。
部分示威者向警察扔瓶子、擲油漆、揮槌，有電視新聞片段顯示汽油彈擲中一名警員，由同僚用滅火器搶救；防暴警發射催淚彈驅散示威者。官方稱，防暴警察主力是女警，約12名警員受傷；示威者則投訴遭受警員不合理暴力對待。
據報導，墮胎目前僅在墨西哥市和西南部瓦哈卡州（Oaxaca）合法，而抗議人士要求全墨西哥將墮胎合法化。
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