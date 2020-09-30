快訊

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墨西哥數百女性上街抗議 籲全國墮胎合法化

世界日報 / 編譯中心／綜合29日電

墨西哥數以百計女性28日湧入首都墨西哥市街頭，要求全國墮胎合法化，但她們的去路遭女警阻擋，警民衝突一觸即發。

中央社引述法新社報導，抗議者先聚集於墨西哥市的歷史中心附近，再一同前往中央廣場，但在途中被女性員警手持盾牌阻擋。

為響應一年一度國際安全墮胎日（International Safe Abortion Day），示威者在遊行路徑上噴漆，警方則用胡椒噴劑鎮壓。

部分示威者向警察扔瓶子、擲油漆、揮槌，有電視新聞片段顯示汽油彈擲中一名警員，由同僚用滅火器搶救；防暴警發射催淚彈驅散示威者。官方稱，防暴警察主力是女警，約12名警員受傷；示威者則投訴遭受警員不合理暴力對待。

據報導，墮胎目前僅在墨西哥市和西南部瓦哈卡州（Oaxaca）合法，而抗議人士要求全墨西哥將墮胎合法化。

墨西哥 警察 催淚彈

延伸閱讀

美傳恣意對移民婦女結紮 墨西哥討說法

墨西哥數百女性上街抗議 籲全國墮胎合法化

反送中示威者涉毆打陸客 兩人被捕

43學生失蹤遇害案滿6年 墨西哥逮捕30多涉案軍人

相關新聞

幼兒園傳虐童「敲頭、擰耳朵」 爸媽暴怒狂毆女老師

日前，英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導， 泰國一名30歲幼稚園老師普蘿普朗（Ornuma Ploadprong）對學校幼兒施暴。受虐孩童的父母，在看到監視畫面裡普蘿普朗惡行後，難忍高漲情緒，衝上前去打她。

墨西哥數百女性上街抗議 籲全國墮胎合法化

墨西哥數以百計女性28日湧入首都墨西哥市街頭，要求全國墮胎合法化，但她們的去路遭女警阻擋，警民衝突一觸即發。

雙手「沒擦乾」戴隱形眼鏡 24歲女右眼遭寄生蟲入侵一度失明

英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）兩年前到加拿大一處兒童度假營地工作，某夜睡前洗手後但雙手沒有完全擦乾，便立刻戴上矯視隱形眼鏡，隔日起床右眼強烈不適，數度求診才證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。

男苦訴妻訂7大家規「GPS監視、裸體下跪認錯」 網：離婚吧

每當說起日本人妻，大多數人都會聯想到「賢淑」、「溫柔」等正面形象，日本女生可說是很多香港男生夢寐以求的結婚對象。不過，最近有日本節目打破了大家的美好幻想，原來不少女生婚前溫柔如水，婚後卻秒變「鬼嫁」（惡妻）...

沙烏地首間狗狗咖啡廳開張 愛犬人士好去處

沙烏地阿拉伯沿海城市霍巴（Khobar）在6月新開一間咖啡廳，歡迎主人帶著他們的愛犬上門光顧，這是非常保守的沙國境內首家...

全身刺青嚇壞3歲小孩 法國教師被禁教幼稚園

法國有一位教師將身體、臉龐與舌頭都刺滿刺青，連雙眼眼白都動手術變成黑色，卻遭家長投訴，聲稱他害小孩作惡夢，隨後就被禁止到...

日航廣播統一稱各位 不再用先生、女士

日本航空近日宣布，飛機上的英文廣播將不再出現「各位先生、女士」的說法，將統一改成「各位」，這也讓日航成為世界上少數以中性用詞廣播的航空...

右派言論社群夯 專家：恐慌心理作祟

帶有民粹和恐慌的右派言論，在社群媒體上反而更吸引人注意？美國總統大選倒數中，一份針對社群媒體言論的調查顯示，流量最多的言論並非來自偏左派的主流媒體...

「得不到的，別人也不能要！」男持斧頭狂砍前妻未婚夫 身首分離才罷休

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，俄國一名37歲男子馬里科夫（Almaz Malikov），獲悉前妻金納托娃（Aigul Zinnatova）要再婚後，跑到街上砍死前妻的未婚夫巴本科（Yegor Babenko）。

手腳傷住院竟發現腦瘤 33歲Google員工體重暴跌30公斤抗癌

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，愛爾蘭一名33歲男子麥吉爾（James McGill）手臂受傷後，傷勢遲遲不見好轉，直到去年底他發現自己左腿無力，跌倒頻率變高，於是去醫院進行核磁共振掃描，才發現腦中長了罕見的淋巴瘤。

英國最年輕腸癌患者 18歲少女「老師夢碎」確診半年內離世

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名18歲女高中生辛普森（Charlotte Simpson），成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她1月被診斷出患有第4期癌症後，進行4個月療程卻不敵病魔，在5月底離世。

不滿女兒嫁「低種姓」男子 印度冷血父母買兇綁架殺害女婿

印度社會的「種姓制度」將人分出4種貴賤有別的社會地位，深深影響一個人的出生、職業及生活各層面。上周四（24日），印度海得拉巴市（Hyderabad）發生一起「榮譽殺人」（honour killing）血案，28歲男子希曼斯（Hemant）與來自較高種姓的23歲女友阿凡蒂（Avanti）相戀8年，今年6月不顧家中長輩反對結婚，引起女方家人不滿；希曼斯於新婚3個月後突然被綁架至野外勒死，警方調查發現是阿凡蒂的雙親與舅父僱用殺手行兇。

熱門新聞

美國總統大選首場辯論吵成一團 CNN主播：見過最混亂的辯論，這是羞恥

準備對中開戰？美空軍秀「死神」臂章

美國總統大選首場辯論／拜登撿到槍 魔術數字：$750

全身刺青嚇壞3歲小孩 法國教師被禁教幼稚園

美軍演習戴「中國地圖臂章」 中媒怒嗆挑釁：刺激人們想象力

前NBA球員流落街頭乞討 前東家老闆暖心伸援手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。