幼兒園傳虐童「敲頭、擰耳朵」 爸媽暴怒狂毆女老師

日前，英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導， 泰國一名30歲幼稚園女老師普蘿普朗（Ornuma Ploadprong）對學校幼兒施暴。受虐孩童的父母，在看到監視畫面裡普蘿普朗惡行後，難忍高漲情緒，衝上前去打她。

上周，地方警察指揮官布拉本（Ampon Buarabporn）表示，已寄法院傳票給普蘿普朗：「老師明顯對孩童施力過重」。布拉本補充，班上所有孩童都會接受心理評估，確認他們沒受到持久傷害：「如果有任何一個孩子受到精神創傷，調查人員將對老師提出更多指控。」

在其中一段影片裡，普蘿普朗在教室裡責罵三到四歲的小女孩，接著把女孩推倒在地。另一段影片則拍攝到，普蘿普朗敲打孩童的頭、擰孩童的耳朵直到他們放聲大哭，最後還將他們鎖在廁所裡。

英國網友mammammammam認為，普蘿普朗被打時一臉孬樣，大讚打老師的媽媽「幹得好！如果是我，一定打更用力。」網友CarolML75也說，這樣失職的老師「入獄吧！且一輩子都該被禁止教學。」