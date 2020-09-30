快訊

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙手「沒擦乾」戴隱形眼鏡 24歲女右眼遭寄生蟲入侵一度失明

香港01 / 李福源
英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）某日睡前洗手後雙手沒有完全擦乾，便立刻戴上矯視隱形眼鏡，隔日起床右眼強烈不適，數度求診才證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。圖片來源／ingimage
英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）某日睡前洗手後雙手沒有完全擦乾，便立刻戴上矯視隱形眼鏡，隔日起床右眼強烈不適，數度求診才證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。圖片來源／ingimage

英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）兩年前到加拿大一處兒童度假營地工作，某夜睡前洗手後但雙手沒有完全擦乾，便立刻戴上矯視隱形眼鏡，隔日起床右眼強烈不適，數度求診才證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。

兩度求醫被誤診「眼挑針」

克拉克森任職保姆，自13歲起，睡前都會佩戴矯視隱形眼鏡，但當晚她沒抹乾雙手便把隱形眼鏡戴上，起床後一直覺得右眼「進沙」，其後逐漸酸痛、紅腫及發炎，兩度求醫卻被誤診是「長針眼」，滴眼藥也未見好轉，情況持續惡化，視力漸變得模糊，雙眼腫痛且畏光，連右臉部都腫了起來。

直至半年後，克拉克森終決定返回蘇格蘭接受角膜檢測，才證實右眼被「棘阿米巴原蟲」入侵；醫生判斷她當日雙手沒完全抹乾便把隱形眼鏡戴上，因而被寄生蟲鑽入右眼角膜，導致棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba keratitis）而喪失視力。克拉克森留院4日接受治療，其後在家休養了約3個月，她形容當時自己「被困在屋內臥床不起，甚至無法看電影或閱讀，因為這個世界對我來說太亮了」。

唯一希望是接受角膜移植

18個月後，克拉克森逐步恢復正常生活，重投工作，但仍需戴上眼罩、太陽眼鏡和帽子來遮擋光線；她右眼視力至今無法恢復，每天仍需滴眼藥水。由於藥物未必可把寄生蟲殺死，或只能使其進入「冬眠」狀態。換言之，一旦她停用眼藥水，寄生蟲恐會再次變得活躍；醫生指出，克拉克森恢復右眼視力的唯一希望是接受角膜移植，但考慮到其身體情況，移植失敗的風險恐怕甚高。

「棘阿米巴原蟲」常見於土壤與自來水等水源，大多數受感染個案都是因隱形眼鏡衛生不良所致，若含有寄生蟲的水滴在佩戴隱形眼鏡的過程中進入眼內，寄生蟲可能會啃食角膜而使受感染者劇痛，患者還會對光極度敏感，如不及早治療，失明機會高達25%。

延伸閱讀：

【 矯視】激光矯視易致白內障？幾度都醫到？必睇9疑問7類人不宜

【眼紅】眼睛出血充血點分辨？紅筋持續須求醫鞏膜炎可致失明

文章授權轉載自《香港01》

英國 寄生蟲 隱形眼鏡 失明

延伸閱讀

男子猛哀肚子痛！醫緊急手術「取出4捲鈔票」 他竟胃藏萬元現金

剖腹產女嬰被「一刀劃臉」破相 醫生撇責任：她亂動

手腳傷住院竟發現腦瘤 33歲Google員工體重暴跌30公斤抗癌

英國最年輕腸癌患者 18歲少女「老師夢碎」確診半年內離世

相關新聞

雙手「沒擦乾」戴隱形眼鏡 24歲女右眼遭寄生蟲入侵一度失明

英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）兩年前到加拿大一處兒童度假營地工作，某夜睡前洗手後但雙手沒有完全擦乾，便立刻戴上矯視隱形眼鏡，隔日起床右眼強烈不適，數度求診才證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。

男苦訴妻訂7大家規「GPS監視、裸體下跪認錯」 網：離婚吧

每當說起日本人妻，大多數人都會聯想到「賢淑」、「溫柔」等正面形象，日本女生可說是很多香港男生夢寐以求的結婚對象。不過，最近有日本節目打破了大家的美好幻想，原來不少女生婚前溫柔如水，婚後卻秒變「鬼嫁」（惡妻）...

沙烏地首間狗狗咖啡廳開張 愛犬人士好去處

沙烏地阿拉伯沿海城市霍巴（Khobar）在6月新開一間咖啡廳，歡迎主人帶著他們的愛犬上門光顧，這是非常保守的沙國境內首家...

全身刺青嚇壞3歲小孩 法國教師被禁教幼稚園

法國有一位教師將身體、臉龐與舌頭都刺滿刺青，連雙眼眼白都動手術變成黑色，卻遭家長投訴，聲稱他害小孩作惡夢，隨後就被禁止到...

日航廣播統一稱各位 不再用先生、女士

日本航空近日宣布，飛機上的英文廣播將不再出現「各位先生、女士」的說法，將統一改成「各位」，這也讓日航成為世界上少數以中性用詞廣播的航空...

右派言論社群夯 專家：恐慌心理作祟

帶有民粹和恐慌的右派言論，在社群媒體上反而更吸引人注意？美國總統大選倒數中，一份針對社群媒體言論的調查顯示，流量最多的言論並非來自偏左派的主流媒體...

「得不到的，別人也不能要！」男持斧頭狂砍前妻未婚夫 身首分離才罷休

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，俄國一名37歲男子馬里科夫（Almaz Malikov），獲悉前妻金納托娃（Aigul Zinnatova）要再婚後，跑到街上砍死前妻的未婚夫巴本科（Yegor Babenko）。

手腳傷住院竟發現腦瘤 33歲Google員工體重暴跌30公斤抗癌

英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，愛爾蘭一名33歲男子麥吉爾（James McGill）手臂受傷後，傷勢遲遲不見好轉，直到去年底他發現自己左腿無力，跌倒頻率變高，於是去醫院進行核磁共振掃描，才發現腦中長了罕見的淋巴瘤。

英國最年輕腸癌患者 18歲少女「老師夢碎」確診半年內離世

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名18歲女高中生辛普森（Charlotte Simpson），成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她1月被診斷出患有第4期癌症後，進行4個月療程卻不敵病魔，在5月底離世。

不滿女兒嫁「低種姓」男子 印度冷血父母買兇綁架殺害女婿

印度社會的「種姓制度」將人分出4種貴賤有別的社會地位，深深影響一個人的出生、職業及生活各層面。上周四（24日），印度海得拉巴市（Hyderabad）發生一起「榮譽殺人」（honour killing）血案，28歲男子希曼斯（Hemant）與來自較高種姓的23歲女友阿凡蒂（Avanti）相戀8年，今年6月不顧家中長輩反對結婚，引起女方家人不滿；希曼斯於新婚3個月後突然被綁架至野外勒死，警方調查發現是阿凡蒂的雙親與舅父僱用殺手行兇。

泡沫時代後最溫暖笑容：追憶日劇女王竹內結子

9月的最後一個週日上午，當人們起床時，都被一則速報著實驚嚇到了，因為速報中寫著「女星竹內結子自殺過世」的消息，這在兩個月前才經歷了知名男星三浦春馬自殺的日本藝能界來說，竹內結子的震撼度更大。竹內結子在日本一直是人氣女優，自1996年出道至今已超過24年，但仍能有相當的人氣，即便在去年2月底，梅開二度嫁給了同事務所的後輩男星中林大樹，8月底懷孕而暫時較少出現在螢光幕前，但仍有四部電影與一部連續劇上映。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

不斷更新／美國總統大選首場辯論吵成一團 CNN主播：見過最混亂的辯論，這是羞恥

準備對中開戰？美空軍秀「死神」臂章

日3歲男童扮李小龍爆紅 訓練7年變身「筋肉人」震驚全網

全身刺青嚇壞3歲小孩 法國教師被禁教幼稚園

美國總統大選首場辯論／拜登撿到槍 魔術數字：$750

美軍演習戴「中國地圖臂章」 中媒怒嗆挑釁：刺激人們想象力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。