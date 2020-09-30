雙手「沒擦乾」戴隱形眼鏡 24歲女右眼遭寄生蟲入侵一度失明
英國蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）24歲女子克拉克森（Charlotte Clarkson）兩年前到加拿大一處兒童度假營地工作，某夜睡前洗手後但雙手沒有完全擦乾，便立刻戴上矯視隱形眼鏡，隔日起床右眼強烈不適，數度求診才證實遭到「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）入侵，她更一度失去視力。
兩度求醫被誤診「眼挑針」
克拉克森任職保姆，自13歲起，睡前都會佩戴矯視隱形眼鏡，但當晚她沒抹乾雙手便把隱形眼鏡戴上，起床後一直覺得右眼「進沙」，其後逐漸酸痛、紅腫及發炎，兩度求醫卻被誤診是「長針眼」，滴眼藥也未見好轉，情況持續惡化，視力漸變得模糊，雙眼腫痛且畏光，連右臉部都腫了起來。
直至半年後，克拉克森終決定返回蘇格蘭接受角膜檢測，才證實右眼被「棘阿米巴原蟲」入侵；醫生判斷她當日雙手沒完全抹乾便把隱形眼鏡戴上，因而被寄生蟲鑽入右眼角膜，導致棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba keratitis）而喪失視力。克拉克森留院4日接受治療，其後在家休養了約3個月，她形容當時自己「被困在屋內臥床不起，甚至無法看電影或閱讀，因為這個世界對我來說太亮了」。
唯一希望是接受角膜移植
18個月後，克拉克森逐步恢復正常生活，重投工作，但仍需戴上眼罩、太陽眼鏡和帽子來遮擋光線；她右眼視力至今無法恢復，每天仍需滴眼藥水。由於藥物未必可把寄生蟲殺死，或只能使其進入「冬眠」狀態。換言之，一旦她停用眼藥水，寄生蟲恐會再次變得活躍；醫生指出，克拉克森恢復右眼視力的唯一希望是接受角膜移植，但考慮到其身體情況，移植失敗的風險恐怕甚高。
「棘阿米巴原蟲」常見於土壤與自來水等水源，大多數受感染個案都是因隱形眼鏡衛生不良所致，若含有寄生蟲的水滴在佩戴隱形眼鏡的過程中進入眼內，寄生蟲可能會啃食角膜而使受感染者劇痛，患者還會對光極度敏感，如不及早治療，失明機會高達25%。
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文章授權轉載自《香港01》
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