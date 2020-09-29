男苦訴妻訂7大家規「GPS監視、裸體下跪認錯」 網：離婚吧

每當說起日本人妻，大多數人都會聯想到「賢淑」、「溫柔」等正面形象，日本女生可說是很多香港男生夢寐以求的結婚對象。不過，最近有日本節目打破了大家的美好幻想，原來不少女生婚前溫柔如水，婚後卻秒變「鬼嫁」（惡妻）！節目更請來一個飽受妻子折磨的男藝人分享自己的經歷，他的手機竟然被安裝GPS監視器、需要承擔所有家務，做錯事甚至要裸體下跪？！

根據節目調查，日本有近9成已婚男性是「恐妻家」，很害怕自己老婆。圖翻攝自網絡電視節目《#アベプラ》

「鬼嫁」是甚麼？

日本的離婚率一向很高，網絡電視節目《#アベプラ》對日本的婚姻和夫妻進行調查，發現近幾年來丈夫要求離婚的動機頭三位是：「性格不合」、「妻子的精神虐待」和「異性關係」。其中「妻子的精神虐待」問題特別嚴重，更被網民稱為「鬼嫁」現象。

據節目所說，「鬼嫁」即是鬼一樣惡的妻子，她們會對丈夫進行暴力的行為和語言，無時無刻監視丈夫的行動，並會認為自己所做的事只是「管教」。在一般家庭中，丈夫都要對妻子唯命是從，所有薪水都要交由妻子管理。

「鬼嫁」在婚後露出真面目。圖翻攝自網絡電視節目《#アベプラ》

根據節目組調查，日本的「鬼嫁」（惡妻）越來越多，有近9成的丈夫都很害怕自己的老婆。節目組街訪了多位丈夫，這位男士每天回家都會被老婆嫌棄，老婆還經常用舌頭發出「嘖」的聲音。這位丈夫每天下班後都會用LINE對老婆說「我現在回來了」，但已經被連續無視了一個月。這位男士更被妻子用刀威脅，妻子每天都會在LINE叫他「去死」和「殺了你」，不過日本丈夫們好像習慣了，這位結婚13年的大叔表示：「沒問題！完全沒有問題！」

節目請來一個飽受妻子折磨的男藝人Siento分享自己的經歷，他的手機竟然被安裝GPS監視器、需要承擔所有家務，做錯事甚至要裸體下跪！究竟日本「鬼嫁」又多恐怖？

Siento的妻子是一位地下偶像，名字叫Chiemi，他們在2016年結婚，一眼看上去是對甜蜜夫妻，但卻是Seinto惡夢的開始，Siento在家中偷偷錄下妻子霸道無理的惡行，例如「明明是妻子說不用買茶，最後卻因為沒有買茶而被責罵」、「被當作外賣仔，因為買得不夠快而責罵」。在妻子的要求下幫她按摩，卻因為做得未夠好而被虐打。「鬼嫁」Chiemi為丈夫訂立了7條家規。

第一條：「禁止丈夫向妻子問問題」，丈夫不能干涉她的私隱，不過她卻需要知道丈夫的一舉一動。 第二條：「所有家務都要由丈夫負責」 第三條：「走路的時候，丈夫不能走在她的前面或後面」，因為走在前面時丈夫會很礙事，而走在後面時她要扭轉頭與丈夫說話，所以丈夫永遠只能走在她旁邊。 第四條：「在對方的手機安裝GPS，隨時監視對方行蹤」。她解釋，是為了丈夫的安危著想。 第五條：「不能剪短髮」因為Chiemi在生氣時，會拉扯丈夫的頭髮去宣洩情緒，如果頭髮太短，令她無法發洩，她會更煩躁。 第六條：「要一起洗澡」。即使丈夫已經洗好，只要妻子還未洗，他便要再多洗一次。Chiemi解釋，她擔心自己一個洗澡會溺死。 第七條：假如犯了以上任何一條家規，便要裸體土下座（下跪）

除此之外，她還禁止丈夫吸煙、喝酒和說謊，Seinto只能在一旁默默點頭，不敢作聲。

在妻子的要求下幫她按摩，卻因為做得未夠好而被虐打。圖翻攝自網絡電視節目《#アベプラ》

節目還分享了其他日本丈夫的鬼嫁惡行。有網友留言：「我長期有腰痛的毛病，於是向妻子要求買一張質素較好的床褥，她竟然說：『那你不要睡覺吧』、「擅長節省金錢的妻子，其實節約的不是生活開支，而是我的零用錢」、「娶了一個『鬼嫁』後，和聽完鬼故事後立即去洗澡的心寒感覺是一模一樣」、「通宵工作後回家，被妻子懷疑出軌用力打我的頭，結果被打到腦震盪，要送到醫院急救。之後暴力繼續升級，還發現了她對孩子也有暴力行為，最後只好離婚」。

節目介紹了兩個「惡妻專用」的手機應用程式，其中一個能夠隨時隨地監察丈夫的所在地，甚至能知道對話紀錄。另外一個軟件，能夠查看丈夫手機的通訊及社交媒體軟件的對話紀錄。

婚姻專家指，防止自己成為「惡妻」總共有3個要點：「一、丈夫要體諒妻子，站在她的角度出發；二、妻子要對丈夫存感恩的心，感謝他每天辛勞工作；三、互相為了對方而努力，維持美滿的關係。」

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文章授權轉載自《香港01》