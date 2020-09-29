日航廣播統一稱各位 不再用先生、女士

日本航空近日宣布，飛機上的英文廣播將不再出現「各位先生、女士」的說法，將統一改成「各位」，這也讓日航成為世界上少數以中性用詞廣播的航空。不過廣島修道大學社會學的川口教授認為，這對日本社會的影響不大，但政府應該藉此鼓勵保守的日本社會、企業推動更多性平的政策。

根據《英國廣播公司》報導，日本航空（JAL）將於10月開始，將飛機上的廣播用詞中性化，未來廣播的開頭將不會出現「各位先生、女士」的說法，而是改以中性的「各位（everyone）」作為所有旅客的統稱，這也讓日航成為繼加拿大航空、易捷航空後，少數以中性稱呼播報的航空公司。

不過日文版的廣播不會因此變動，因為日航原本的日文廣播用詞已經性別中性化，廣島修道大學社會學的川口教授認為，這對日本社會的影響並不會很大，本國人也不會對英文的廣播有太多注意。

「但我認為日本政府應該多鼓勵企業這樣做。」川口教授說，日航在日企中對跨性別族群相對友善，如果日本的大財團們能夠一些較開放的價值上帶頭示範，也會影響到中小企業跟著群起效仿。日航發言人馬克正治也希望將日航成為更加友善、消除性別歧視的友善公司。

《美國有線電視網》提到，日航更是亞洲第1個這樣做的航空公司。但根據國際民航組織（ICAO）統計，全世界僅有5%的機師是女性，不光是日本，全世界的航空業在促進性別平等上，都還有很大的努力空間。

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