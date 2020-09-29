右派言論社群夯 專家：恐慌心理作祟

帶有民粹和恐慌的右派言論，在社群媒體上反而更吸引人注意？美國總統大選倒數中，一份針對社群媒體言論的調查顯示，流量最多的言論並非來自偏左派的主流媒體，而是來自右派的政治言論，甚至是包含民粹、恐慌等極端言詞的內容。研究分析認為，右翼民粹主義的言論更具吸引力，尤其大量運用民族、恐懼等挑動人類原始情感，容易帶來更多的迴響。

《gizmodo》報導，左派言論看似佔據多數主流媒體版面，然而這代表左派言論在社群媒體上也同樣發酵嗎？《政客》雜誌的研究顯示，結果恰恰相反，越接近美國總統大選，臉書上最熱門的貼文並非來自左派主流媒體，而是來自一些右派的聲音，包括知名保守派時事評論員Ben Shapiro和Dan Bongino等。

問題出在平台本身？研究認為，臉書一再強調平台對於言論不偏頗，其演算法也的確沒有特別偏愛右派言論。但可能是因為右派民粹主義的確對人類本性來說「更具吸引力」，其言論常常沿用「民族、保護、恐懼」等迎合人類原始情緒的要素。本質上來講，右派言論在網路上引起廣大迴響，就像20世紀初期獨裁者執政時，就是利用恐懼作為宣傳，並獲得民眾支持。

專家表示，回溯到1930年代，那時還沒有社群媒體，但人類本性被恐懼和民粹吸引是早已存在的現象，「為何八卦小報總是賣得比《泰晤士報》好？因為這就是人性。」人們被激烈的言論挑起情緒，表達出更熱烈的回應，是心理正常反應。

相反的，立場較為自由開放的民主黨，長期以來也在追趕這樣的言論力量，確保自由派能和保守派站在一樣的立足點競爭，他們也曾指責臉書因為收了共和黨的錢，所以讓共和黨的政治廣告更容易曝光。

媒體觀察組織Media Matters長期觀察5000多個立場保守的社群媒體帳號（包含個人或者媒體），組織總裁Angelo Carusone對《政客》表示，右派在社群力量大，但還是有一股力量嘗試沖淡或者平衡極端的右派言論。

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