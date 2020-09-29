「得不到的，別人也不能要！」男持斧頭狂砍前妻未婚夫 身首分離才罷休
英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，俄國一名37歲男子馬里科夫（Almaz Malikov），獲悉前妻金納托娃（Aigul Zinnatova）要再婚後，跑到街上砍死前妻的未婚夫巴本科（Yegor Babenko）。
金納托娃說，當時馬里科夫埋伏在她上班地點，在巴本科接她上車時，拿著斧頭衝向他們，巴本科試著壓制對方，讓金納托娃逃離現場，金納托娃心有餘悸表示：「如果當時他找到我，也會砍死我。」
案發當時是下午時間，馬里科夫行兇過程被多台行車紀錄器拍攝，其中一位目擊者稱，馬里科夫砍殺巴本科到他身首分離、並停止生命跡象才罷手。馬里科夫逃離現場後，向警方自首。
警方發言人表示，這起是預謀殺人案：「馬里科夫知道前妻未婚夫會接她下班，便埋伏在現場。還拿斧頭砍殺被害人數次。」
《太陽報》指出，金納托娃因馬里科夫家暴與賭癮，兩年前跟他離婚。兩人育有8歲跟6歲孩子。建築工人馬里科夫在離婚後，試圖挽回婚姻，但金納托娃拒絕。金納托娃說，當前夫知道她要再婚，在悲劇發生前一天揚言要殺死他們：「他跟我說，我如果不能擁有妳，其他人也別想擁有妳！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言