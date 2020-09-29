「得不到的，別人也不能要！」男持斧頭狂砍前妻未婚夫 身首分離才罷休

9月的最後一個週日上午，當人們起床時，都被一則速報著實驚嚇到了，因為速報中寫著「女星竹內結子自殺過世」的消息，這在兩個月前才經歷了知名男星三浦春馬自殺的日本藝能界來說，竹內結子的震撼度更大。竹內結子在日本一直是人氣女優，自1996年出道至今已超過24年，但仍能有相當的人氣，即便在去年2月底，梅開二度嫁給了同事務所的後輩男星中林大樹，8月底懷孕而暫時較少出現在螢光幕前，但仍有四部電影與一部連續劇上映。

2020-09-29 09:51