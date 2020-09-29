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手腳傷住院竟發現腦瘤 33歲Google員工體重暴跌30公斤抗癌
英國媒體《太陽報》（The Sun）日前報導，愛爾蘭一名33歲男子麥吉爾（James McGill）手臂受傷後，傷勢遲遲不見好轉，直到去年底他發現自己左腿無力，跌倒頻率變高，於是去醫院進行核磁共振掃描，才發現腦中長了罕見的淋巴瘤。
原任職Google資深經理的麥吉爾說，自己年初開始接受治療，在短短數個月間，體重從60公斤暴跌到31公斤，甚至失去吞嚥能力。期間，醫生還曾宣布他只剩下不到一天壽命。但是，麥吉爾經歷幾次化療後逐漸好轉，他表示：「這是長期的身心抗戰，每一次我都全力以赴。」
麥吉爾回顧，當他在家接到醫院電話、得知病情時，「我倒在我爸的懷裡，徹底崩潰」。現在他致力於一個目標：「出院和家人共度聖誕節」。他的朋友們還為他建置GoFundMe募款頁面，希望籌集資金為他買一些新毛巾，最後獲得26,000英鎊（約合新台幣97萬元）捐款。
朋友目前希望再募款100,000英鎊（約合新台幣370萬元），以支付房子裝修費，讓他出院時能住進符合需求的空間。麥吉爾感謝捐贈者的支持：「知道很多人挺我，真的很激勵人心。」
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