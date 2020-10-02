「半旅遊者」崛起！白天遊沙灘逛市場、晚上工作 歐洲新型工作簽證上路

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，加勒比海島國巴貝多（Barbados）、愛沙尼亞（Estonia）等國家在觀光受疫情衝擊下，七月起鎖定全球工作者，推出「數位游牧簽證」（digital nomad visa），邀請工作者到異鄉常駐一年，成為邊工作邊玩樂的「半旅遊者」（half-tourist）。

《衛報》指出，巴貝多是最早提供「半旅遊者」簽證計畫的國家之一，爾後愛沙尼亞、喬治亞（Georgia）、克羅埃西亞（Croatia）等東歐國家紛紛跟進。近期則有英屬加勒比海小島安吉拉（Anguilla）大打「將灰色天空和套頭衫換成熱帶藍調」文案，做為一年簽證的號召。

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，四月起，有一半英國工作人口在家上班。本月22日，英國首相強森（Boris Johnson）發布最新防疫措施，其中包括盡可能在家工作，促使更多人成為「游牧工作者」。

來自倫敦的37歲餐飲諮詢師佛朗西斯（Ed Francis），七月起跟女友到西班牙的馬略卡島（Mallorca）工作，現考慮久居當地。他說最初花了一段時間跳脫朝九晚五的生活，但堅信這是未來的工作型態：「我可能周三早上去逛市場，晚上工作。或在平日去海灘、周末工作。」

《衛報》提到，有些國家規定簽證申請者必須提出高收入證明。好比愛沙尼亞申請者月薪至少要有3,504歐元（約合新台幣11萬8千元），巴貝多申請者年薪必須至少$50,000美金（約合新台幣145萬元）。《衛報》評論，大多數人對於短期工作簽證的興趣，仍高於鎖定「半旅遊者」的新型長期工作簽證。