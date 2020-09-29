英國最年輕腸癌患者 18歲少女「老師夢碎」確診半年內離世

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名18歲女高中生辛普森（Charlotte Simpson），成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她1月被診斷出患有第4期癌症後，進行4個月療程卻不敵病魔，在5月底離世。

莎拉指出，辛普森去年10月首次出現劇烈胃痛，但驗血僅診斷出貧血。幾個月後，她仍然感覺不舒服、疲勞，且體重減輕。到了12月中，辛普森的大便中出現血（腸癌的常見症狀）。直到1月份，辛普森接受大腸鏡檢查才確診為癌症，當時，辛普森還跟醫生說：「別傻了，我只有17歲欸。」

莎拉指出，辛普森最初並沒有失去希望，態度正面地告訴家人：「會沒事的。」辛普森2月開始化學療法，但是1個月後發現癌症已經擴散到她的胃和淋巴結。４月時，醫生宣判她只剩幾週壽命，但在新冠肺炎防疫期間，醫院訪客1次只能有1個人，於是她的父母決定帶她回家。辛普森5月在家離世。

她的母親莎拉（Sarah）說，當辛普森被確診為癌症末期、且癌細胞轉移到全身時，她的世界「分崩離析」。莎拉表示，辛普森原本是跟男友熱戀的快樂少女，夢想進入大學攻讀教育學位，未來到小學任教。

英國大腸癌慈善機構（Bowel Cancer UK）調查，英國每年平均僅3位15至19歲青少年被診斷出腸癌。腸癌通常會出現在50歲以上年齡層，但患病年輕人口逐年上升。