快訊

負評如潮！女職員自拍宣傳影片下架 勞動部：她們很難過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國最年輕腸癌患者 18歲少女「老師夢碎」確診半年內離世

聯合新聞網 / 綜合報導
英國18歲女高中生，成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她在1月確診為第4期癌症後，在4個月內離世。 。圖／取自dailymail
英國18歲女高中生，成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她在1月確診為第4期癌症後，在4個月內離世。 。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名18歲女高中生辛普森（Charlotte Simpson），成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她1月被診斷出患有第4期癌症後，進行4個月療程卻不敵病魔，在5月底離世。

莎拉指出，辛普森去年10月首次出現劇烈胃痛，但驗血僅診斷出貧血。幾個月後，她仍然感覺不舒服、疲勞，且體重減輕。到了12月中，辛普森的大便中出現血（腸癌的常見症狀）。直到1月份，辛普森接受大腸鏡檢查才確診為癌症，當時，辛普森還跟醫生說：「別傻了，我只有17歲欸。」

莎拉指出，辛普森最初並沒有失去希望，態度正面地告訴家人：「會沒事的。」辛普森2月開始化學療法，但是1個月後發現癌症已經擴散到她的胃和淋巴結。４月時，醫生宣判她只剩幾週壽命，但在新冠肺炎防疫期間，醫院訪客1次只能有1個人，於是她的父母決定帶她回家。辛普森5月在家離世。

她的母親莎拉（Sarah）說，當辛普森被確診為癌症末期、且癌細胞轉移到全身時，她的世界「分崩離析」。莎拉表示，辛普森原本是跟男友熱戀的快樂少女，夢想進入大學攻讀教育學位，未來到小學任教。

英國大腸癌慈善機構（Bowel Cancer UK）調查，英國每年平均僅3位15至19歲青少年被診斷出腸癌。腸癌通常會出現在50歲以上年齡層，但患病年輕人口逐年上升。　　

大腸癌 癌細胞 英國 癌症

延伸閱讀

每日空腹吃「這種糖果」 建築工人3週後暴斃身亡

六旬夫妻同時得到結腸癌中晚期 醫揪罪魁禍首：嗑瓜子

只因一句玩笑話 …癌父完成遺願 搭小飛機看兒子最後一場比賽

美國父子5年間先後罹癌 12歲兒：一起化療反胃 感覺不孤單

相關新聞

英國最年輕腸癌患者 18歲少女「老師夢碎」確診半年內離世

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名18歲女高中生辛普森（Charlotte Simpson），成為全國有史以來因腸癌死亡最年輕的人之一。她1月被診斷出患有第4期癌症後，進行4個月療程卻不敵病魔，在5月底離世。

不滿女兒嫁「低種姓」男子 印度冷血父母買兇綁架殺害女婿

印度社會的「種姓制度」將人分出4種貴賤有別的社會地位，深深影響一個人的出生、職業及生活各層面。上周四（24日），印度海得拉巴市（Hyderabad）發生一起「榮譽殺人」（honour killing）血案，28歲男子希曼斯（Hemant）與來自較高種姓的23歲女友阿凡蒂（Avanti）相戀8年，今年6月不顧家中長輩反對結婚，引起女方家人不滿；希曼斯於新婚3個月後突然被綁架至野外勒死，警方調查發現是阿凡蒂的雙親與舅父僱用殺手行兇。

泡沫時代後最溫暖笑容：追憶日劇女王竹內結子

9月的最後一個週日上午，當人們起床時，都被一則速報著實驚嚇到了，因為速報中寫著「女星竹內結子自殺過世」的消息，這在兩個月前才經歷了知名男星三浦春馬自殺的日本藝能界來說，竹內結子的震撼度更大。竹內結子在日本一直是人氣女優，自1996年出道至今已超過24年，但仍能有相當的人氣，即便在去年2月底，梅開二度嫁給了同事務所的後輩男星中林大樹，8月底懷孕而暫時較少出現在螢光幕前，但仍有四部電影與一部連續劇上映。

新加坡斥資逾71億購地鐵新列車 友善搭車環境

新加坡陸路交通管理局今天表示，將斥資新幣3.37億餘元（約新台幣71.5億元）再向龐巴迪運輸購買40輛新列車，汰換地鐵南...

台男菲國博弈產業求職 遭綁2天沒食物喝尿存活

今年以來，已有9名台灣人遭菲律賓遭博弈公司綁架或限制人身自由。日前一名台籍男子向博弈公司求職後遭擄人勒贖，對方甚至2天不...

竹內結子疑自殺 日本政府籲民眾尋求協助

日本高人氣女星竹內結子（Yuko Takeuchi）上週末疑似自殺辭世，享年40歲，她的死訊震驚日本全國。日本政府今天呼...

澳洲樂園泛舟4死意外 業者挨罰7300萬元

澳洲最大主題樂園「夢幻世界」（Dreamworld）2016年因安全措施問題導致4人喪生，樂園母公司今天遭罰360萬澳元...

21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

日前墨西哥一名21歲女教師被人發現陳屍在森林中，經警方調查後發現，被害者失蹤前曾有透露要去見網友，且據驗屍報告顯示女子身上遍布傷痕，目前推測是被人惡意勒死。此事件也引發當地民眾上街舉行抗議活動，要求政府應要儘速將犯人繩之以法。

在家上班商辦閒置 都市發展走向宜居

隨著遠程辦公的人越來越多，將會改變都市發展的走向。過去繁忙、商業高樓林立的都市，因疫情影響，上班族轉為在家工作，使得通勤人口大減，商辦大樓閒...

日富士山今年首次披銀裝 比去年早24天

日本共同社報導，甲府地方氣象台28日宣布，富士山出現「初冠雪」，今年首次披上銀裝。今年「初冠雪」比平常年分提早2天，較去...

寶萊塢巨星涉毒案延燒！印度當局調查「收入最高女星」

寶萊塢帥氣男星蘇尚特辛格拉吉普特今年6月被發現在孟買家中上吊輕生，事後被爆出對大麻成癮、演員女友長期對他餵毒，震驚國際。有印媒深入調查顯示，毒品可能已入侵整個寶萊塢。

「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」英大學生遭隔離 宿舍標語被勒令撤除

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地32所大學因出現確診案例，要求學生在校舍隔離。其中，曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）被隔離學生，在校舍窗戶貼上「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」等抒發心情的標語，被校方勒令撤除。

熱門新聞

美股道瓊早盤漲425點 三大指數漲逾1.5%

台男菲國博弈產業求職 遭綁2天沒食物喝尿存活

無論誰當美國總統 明年股市都將大漲

21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

長年鑽漏洞避稅將重創川普選情？英媒稱難「一刀斃命」

恐怖情人！美男操控無人機 飛到前女友家「丟炸彈」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。