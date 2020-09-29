不滿女兒嫁「低種姓」男子 印度冷血父母買兇綁架殺害女婿

印度社會的「種姓制度」將人分出4種貴賤有別的社會地位，深深影響一個人的出生、職業及生活各層面。上周四（24日），印度海得拉巴市（Hyderabad）發生一起「榮譽殺人」（honour killing）血案，28歲男子希曼斯（Hemant）與來自較高種姓的23歲女友阿凡蒂（Avanti）相戀8年，今年6月不顧家中長輩反對結婚，引起女方家人不滿；希曼斯於新婚3個月後突然被綁架至野外勒死，警方調查發現是阿凡蒂的雙親與舅父僱用殺手行兇。

希曼斯來自低種姓「維沙」（Vysya），地位比起來自「雷迪」（Reddy）高種姓的阿凡蒂為低，兩人8年來一直隱瞞戀情；今年6月，庫馬爾與阿凡蒂不顧家人反對結婚，並搬到戈齊博利市（Gachibowli）居住，阿凡蒂父母上周四突然到訪邀二人回家聲稱商量婚事，兩夫婦不虞有詐，答應前往，然而途中突遭綁架。

阿凡蒂表示，當她發現車子並非駛往回家的路急忙跳車，但希曼斯未能一同脫身，他被帶上另一輛車後不知所蹤。豈料阿凡蒂再次見到丈夫時，他已是一具冰冷屍體，頸部有被勒過的痕跡及雙手被綁，臉上還有被玻璃劃傷的傷痕。

警方經調查後發現，這樁綁架殺人事件是由阿凡蒂的父母及舅父策劃，動機是不滿阿凡蒂下嫁低種姓男子有辱家門，於是高薪僱用殺手綁架及殺害希曼斯，阿凡蒂的父母及舅父等涉案的13人現已被拘捕。

得知丈夫是被親人殺害，阿凡蒂悲痛地表示，希望他們受到應有的制裁，「我的父親應該連我也殺死，因為我是他們的麻煩，如果他們的名聲受辱，那也是因為我的關係，希曼斯並沒有做錯什麼」。

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文章授權轉載自《香港01》