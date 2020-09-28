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21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

聯合新聞網 / 綜合報導
墨西哥一名21歲女教師被人發現陳屍在森林中。 示意圖／Ingimage
墨西哥一名21歲女教師被人發現陳屍在森林中。 示意圖／Ingimage

日前墨西哥一名21歲女教師被人發現陳屍在森林中，經警方調查後發現，被害者失蹤前曾有透露要去見網友，且據驗屍報告顯示女子身上遍布傷痕，目前推測是被人惡意勒死。此事件也引發當地民眾上街舉行抗議活動，要求政府應要儘速將犯人繩之以法。

據墨西哥媒體《el heraldo de mexico》報導，這位21歲的女教師維拉塞諾(Jessica González Villaseñor)來自米卻肯州(Michoacán) 莫雷利亞市(Morelia)，因畢業後剛好受到新冠肺炎疫情影響，只能以線上方式為學生授課。而21日下午女子家屬向警方報案，表示女子自從說要去見一名網友後，便音訊全無。直到報案5天後警方才在當地的森林中找到她的遺體。

驗屍後發現，維拉塞諾遺體上多處都有傷口，推測是遭人活活勒死，此事件不但引起當地女權團體與憤怒民眾上街抗議，死者的學生也只能在網路影片上緬懷她教課時的身影。警方目前以兇殺案方向偵辦案件，並掌握到死者當天上午先離開自己位於莫雷利亞廣場的家，與一個名叫何塞·路易斯（JoséLuis）的男子會面，全案目前仍在調查中。

墨西哥 新冠肺炎 女權 命案 殺人 失蹤

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