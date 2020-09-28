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在家上班商辦閒置 都市發展走向宜居

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情或許將永遠改變大都市繁忙的形象。（Photo From Wikipedia, the free encyclopedia）
疫情或許將永遠改變大都市繁忙的形象。（Photo From Wikipedia, the free encyclopedia）

隨著遠程辦公的人越來越多，將會改變都市發展的走向。過去繁忙、商業高樓林立的都市，因疫情影響，上班族轉為在家工作，使得通勤人口大減，商辦大樓閒置，附近的經濟活動也隨之減緩。都市計畫的專家認為，這將改變都市未來的規劃方向，包含交通建設和建築設計，走向更永續環保的方向。

城市經濟運轉難題

《Yahoo經濟》報導，一座繁榮的都市仰賴著大量的上班族支撐。這些上班族讓辦公大樓有人氣，周邊的商家有生意可做，也讓錯綜復雜的大眾交通運輸系統有存在的意義。然而自疫情爆發以來，上班族轉為在家工作，連帶商辦大樓和周邊商家沒了生意，大眾交通運輸系統的載客量也大幅降低。

沒了這些商務人士，大都市的經濟是否正常運轉？紐約新學院的都市發展研究專家Rachel Meltzer表示，若失去過往的「辦公室文化」，僅依靠單純的零售店等經濟活動支撐，還能正常運轉的大城市沒有幾個。「事實上，城市的經濟運轉就是靠著這些上班族來維繫。」過去頂尖的一級城市如巴黎、紐約、倫敦等，恐怕面臨衰微的趨勢，取而代之是較能夠負擔的小城，如美國丹佛、奧斯丁、波特蘭等，可能是後疫情時代更適宜的工作和居住地點。

規劃宜居城市

《Quartz》報導，白領階級的出走，不只是影響大城市的經濟活動，也影響到都市規劃的整體發展。過去如紐約、倫敦等城市，致力發展商業中心，所以不斷開發道路和交通系統，但現在這些城市正希望走向一個宜居城市，擺脫過去雜亂和昂貴的形象，倫敦大學城市計畫設計教授Matthew Carmona表示，如今居住在倫敦市和金絲雀區（傳統商業區）的人越來越多，因為這些地方逐漸轉型成適宜居住的地方，不再只是商辦大樓林立。

交通發展規劃也會受到影響。過去以地鐵和汽車為主的城市交通，由於外出人數大減，所以城市開始拓寬人行道、自行車道等，減班大眾運輸工具，雖然部分是因為疫情衝擊的不得不，卻可以讓大城市減少污染，更加宜居也更永續。

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上班族 在家工作

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