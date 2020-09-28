快訊

影／我漁船遭擦撞後 日本船艇後方緊追不捨影片曝光

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶萊塢巨星涉毒案延燒！印度當局調查「收入最高女星」

世界日報 / 編譯中心／綜合27日電
荻皮卡·帕都恭是寶萊塢收入最高的巨星之一。（取材自Instagram）
荻皮卡·帕都恭是寶萊塢收入最高的巨星之一。（取材自Instagram）

寶萊塢帥氣男星蘇尚特辛格拉吉普特今年6月被發現在孟買家中上吊輕生，事後被爆出對大麻成癮、演員女友長期對他餵毒，震驚國際。有印媒深入調查顯示，毒品可能已入侵整個寶萊塢。

美聯社報導，印度禁毒機構麻醉品管制局辦公室調查影視圈涉毒案，26日對包括荻皮卡·帕都恭在內三名寶萊塢女星進行調查。據BBC報導，帕都恭是寶萊塢收入最高的巨星之一。

帕杜科內當天最早抵達辦公室接受訊問；隨後施拉達·卡普爾和莎拉·阿里·罕也被訊問。

「今日印度」本月稍早就曾報導，一名身兼寶萊塢編舞、DJ的歌手表示，多名寶萊塢電影明星對古柯鹼成癮，還有電影明星在酒吧內戒備森嚴的休息室吸毒。一名電影導演也表示，吸毒成癮在寶萊塢是一種常態，並提到一些頂級明星都吸毒成癮。

拉吉普特自殺身亡後，有印媒爆出，他的演員女友瑞亞·夏克拉博蒂疑似是販毒集團核心成員，曾幫拉吉普特購買毒品，並將毒品混合在咖啡中讓男友喝下。警方目前以涉嫌購買和使用毒品等罪名扣押夏克拉博蒂，她可能面臨10年監禁。

毒品 吸毒

延伸閱讀

北市消極處理校園涉毒情況 議員痛批：去年人數還增加

印度染疫人數突破600萬！數周內恐成疫情最嚴重國家

加碼抗中？印度30億向美買30架「死神」無人機

金鐘紅毯／「個人意見」紅毯點評一針見血巨星都難逃，筆下零負評造型是她們

相關新聞

日富士山今年首次披銀裝 比去年早24天

日本共同社報導，甲府地方氣象台28日宣布，富士山出現「初冠雪」，今年首次披上銀裝。今年「初冠雪」比平常年分提早2天，較去...

寶萊塢巨星涉毒案延燒！印度當局調查「收入最高女星」

寶萊塢帥氣男星蘇尚特辛格拉吉普特今年6月被發現在孟買家中上吊輕生，事後被爆出對大麻成癮、演員女友長期對他餵毒，震驚國際。有印媒深入調查顯示，毒品可能已入侵整個寶萊塢。

「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」英大學生遭隔離 宿舍標語被勒令撤除

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地32所大學因出現確診案例，要求學生在校舍隔離。其中，曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）被隔離學生，在校舍窗戶貼上「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」等抒發心情的標語，被校方勒令撤除。

泡沫崩潰後最溫暖的笑容...追憶日劇女王竹內結子

在日本泡沫崩潰後，，竹內結子的出現，填補了偶像劇時代的空缺。優異的演技與前輩們相比不僅青出於藍，更成為日本在21世紀初最耀眼的新星。

日泳界已婚男神旅館偷吃空姐 恐丟奧運國手資格

日本體育圈驚傳醜聞。已婚的日本泳將瀨戶大也，近日被拍到與不明女子上賓館，消息引起軒然大波，甚至可能波及他的奧運國手資格。

捐精者告診所提供精子給單身女、同性伴侶 法院判勝訴

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名49歲男子加斯凱（Neil Gaskell）4年前向法院控訴，試管嬰兒診所將他捐贈的精子，提供3對同性伴侶、4位單身女子使用，違反他當初「只願意供應給異性戀伴侶」的初衷。今法院判決加斯凱勝訴，試管嬰兒診所須付給加斯凱至少一萬英鎊的賠償金。

怕店員貼身「hard sell」？日本商店推新招分辨客人需要避免尷尬

到商店購物，有些顧客很想店員在旁提供貼心服務，有些顧客則希望自在地選購貨品，最怕售貨員近身「hard sell」，而在新冠肺炎疫情後，可能更多人想在有需要時才與店員接觸。

終於認愛了！英國肥皂劇兄弟演員 殺青戲後同框曬恩愛

英國新聞網鏡報（Mirror）日前報導，當地上映48年的長壽肥皂劇《愛默戴爾》（Emmerdale）裡，飾演兄弟檔的莫赫里（Kris Mochrie）跟帕克（Max Parker）年初在戲棚相遇後，便開始約會，但直到九月初，兩人才在社交平台IG放上度假放閃照，證實兩人熱戀中。

英建50米禱告牆 捍衛基督教傳統

英國伯明罕外郊「永恆祈禱之牆」計畫獲建築許可，反應疫情下英國社會的信仰需求。該計畫首席執行官、前萊斯特城足球俱樂部牧師理查德•甘布爾強調，該牆旨在「保存英國基督教傳統、鼓勵民眾多禱告，並宣告耶穌看顧英國」。

最老旋轉木馬「黃金鄉」 日歷史學者憂去留

曾跨越歐美亞三大洲、全球最古老的旋轉木馬「黃金鄉」將何去何從？8月底全球最老（113年歷史）的豐島園旋轉木馬將隨著園區關閉而熄燈，這個由德國製造、被老羅斯福總統乘坐過、再輾轉到日本成為遊樂園招牌的旋轉木馬，引發懷舊派人士擔憂。按日本文化遺產法律觀點來看，木馬確實不夠悠久到值得列入遺產，保護派歷史人士就說，日本人不會團結拯救這個歷史招牌。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

爭議區衝突再起 亞美尼亞擊落5架亞塞拜然軍機

今天開盤前 五件國際事不可不知

紐時：川普15年間有10年沒繳聯邦稅 當選那年繳2.2萬元

特斯拉要在三年後推平價車 大陸電動車業者：放馬過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。