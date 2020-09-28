寶萊塢巨星涉毒案延燒！印度當局調查「收入最高女星」

寶萊塢帥氣男星蘇尚特辛格拉吉普特今年6月被發現在孟買家中上吊輕生，事後被爆出對大麻成癮、演員女友長期對他餵毒，震驚國際。有印媒深入調查顯示，毒品可能已入侵整個寶萊塢。

美聯社報導，印度禁毒機構麻醉品管制局辦公室調查影視圈涉毒案，26日對包括荻皮卡·帕都恭在內三名寶萊塢女星進行調查。據BBC報導，帕都恭是寶萊塢收入最高的巨星之一。

帕杜科內當天最早抵達辦公室接受訊問；隨後施拉達·卡普爾和莎拉·阿里·罕也被訊問。

「今日印度」本月稍早就曾報導，一名身兼寶萊塢編舞、DJ的歌手表示，多名寶萊塢電影明星對古柯鹼成癮，還有電影明星在酒吧內戒備森嚴的休息室吸毒。一名電影導演也表示，吸毒成癮在寶萊塢是一種常態，並提到一些頂級明星都吸毒成癮。

拉吉普特自殺身亡後，有印媒爆出，他的演員女友瑞亞·夏克拉博蒂疑似是販毒集團核心成員，曾幫拉吉普特購買毒品，並將毒品混合在咖啡中讓男友喝下。警方目前以涉嫌購買和使用毒品等罪名扣押夏克拉博蒂，她可能面臨10年監禁。