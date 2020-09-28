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「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」英大學生遭隔離 宿舍標語被勒令撤除

聯合新聞網 / 綜合報導
曼徹斯特都會大學爆發疫情，1700名學生遭隔離。學生在校舍窗戶貼上「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」等抒發心情的標語，被校方勒令撤除 。圖／取自dailymail
曼徹斯特都會大學爆發疫情，1700名學生遭隔離。學生在校舍窗戶貼上「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」等抒發心情的標語，被校方勒令撤除 。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地32所大學因出現新冠肺炎確診案例，要求學生在校舍隔離。其中，曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）被隔離學生，在校舍窗戶貼上抒發心情的標語，被校方認定不當言論勒令撤除。

《每日郵報》指出，曼徹斯特都會大學至少有99名學生Covid-19測試呈陽性，促使校方從上週五，封鎖兩間學生宿舍，讓1,700名學生待在房間隔離14天，並由警衛24小時駐守在宿舍外，警告學生不得違規外出以免受罰。

校長普立斯（Malcolm Press）承諾校方會在隔離期間盡全力協助學生，還說無法全面禁止學生離開宿舍，但是「相信學生夠聰明，會做出正確的決定。」不少學生在隔離期間，在窗上貼上「放我們出去」、「給我呼麻、裸女」等紙條抒發心情。而在上周末，校方寄出EMAIL通知學生：「請盡快拆掉宿舍窗上張貼的標語。」

一名遭隔離學生不滿首相強森(Boris Johnson)抗疫失利，在宿舍窗戶貼上標語抒發心情。圖／取自dailymail
一名遭隔離學生不滿首相強森(Boris Johnson)抗疫失利，在宿舍窗戶貼上標語抒發心情。圖／取自dailymail

工黨議員芙琳特同情被隔離學生，並認為要求他們撤除標語很愚蠢：「抗議標語展現學生心情，第一次離家住校、又遇上疫情並不是一件容易的事。」

《每日郵報》提到，曼徹斯特都會大學除面臨隔離及拆標語爭議，部分學生及家長因校方取消面授課程，正設法爭取一年學費9,250英鎊（約合新台幣34萬元）退費。

網友zippy123聲援學生的行為，認為「誰都不想付9,000多英鎊，被關在小房間裡。」另一名網友Wobblybob73則說，如果學生乖乖遵守規定，也許就不用面對今天這樣的窘境，質疑「為什麼學生覺得自己受迫害了呢？這情況可能發生在每個人身上。」

校園24小時警衛正阻止一個人進入被隔離建築。圖／取自dailymail
校園24小時警衛正阻止一個人進入被隔離建築。圖／取自dailymail

宿舍 英國 新冠肺炎 大學生

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