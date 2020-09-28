日泳界已婚男神旅館偷吃空姐 恐丟奧運國手資格

日本體育圈驚傳醜聞。已婚的日本泳將瀨戶大也，近日被拍到與不明女子上賓館，消息引起軒然大波，甚至可能波及他的奧運國手資格。

根據日本媒體「MAG2NEWS」報導，今年26歲的瀨戶大也，曾在2016年里約奧運奪得銅牌，還曾創下個人短池200公尺蝶式的世界紀錄。實績加上他俊俏的外表圈了不少粉絲，是日本游泳界閃亮巨星。2017年他與跳水選手「跳水美少女」馬淵優佳結婚，生下兩個女兒，郎才女貌羨煞許多人。

不料在本月14日，瀨戶被日本媒體拍到開車載著不明女性到廉價賓館，並在裡頭待了約一個半小時才離開。事發當時，妻子還以為他正在家裡顧小孩，回家還在IG上寫發文感謝老公，沒想到老公竟是和小三幽會。

瀨戶大也與妻子優佳幫女兒慶生。圖擷取自 IG

雖然瀨戶事後對自己行為，向妻子與社會大眾公開道歉，但醜聞仍持續延燒。由於瀨戶愛家暖男的形象遭到重創，他與妻子優佳曾合拍的「味之素」廣告影片已遭撤下。而本來預定代表日本參戰東京奧運的瀨戶，如今也可能面臨相關處分，而失去奧運選手的資格。

另外日本媒體「週刊女性PRIME」報導，與瀨戶偷情的神祕女性，真實身分似乎是一名空姐，更爆料她疑似是「前傑尼斯成員」的妹妹，在大學時期就已經是風靡校內的美女。更有人大膽推斷，該女性的哥哥，就是活躍於舞台劇圈，三浦春馬的高中同學「鮎川太陽」。