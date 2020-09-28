捐精者告診所提供精子給單身女、同性伴侶 法院判勝訴

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，當地一名49歲男子加斯凱（Neil Gaskell）4年前向法院控訴，試管嬰兒診所將他捐贈的精子，提供3對同性伴侶、4位單身女子使用，違反他當初「只願意供應給異性戀伴侶」的初衷。今法院判決加斯凱勝訴，試管嬰兒診所須付給加斯凱至少一萬英鎊的賠償金。

加斯凱表示，自己觀念很傳統，認為孩子應該由「父母」養育，自認沒有歧視或偏見：「我希望因我的精子誕生的孩子，都有一個爸爸跟一個媽媽。這樣的想法或許會讓有些人不舒服，但全是為孩子著想。」

10年前，加斯凱簽署捐精同意書時，表明自己的精子「不願提供同性伴侶、單身女子使用」，但4年前，加斯凱獲知診所違約，決定一狀告上法院。

加斯凱跟前任伴侶曾花了14年、嘗試12次試管嬰兒手術求子都失敗，直到12年前手術才開始成功，並接連生下3個孩子。期間，試管嬰兒診所發現加斯凱「『精』力旺盛」，詢問他是否願意捐精，並承諾提供他最多3500英鎊（約合新台幣13萬元）的手術折扣。加斯凱說，診所的失誤不僅讓他很震驚，還導致他和伴侶間關係破裂。

自稱是男同性戀的網友You-Are-A-Loser-Haha表示，尊重加斯凱的決定：「畢竟是他的精子，有權選擇該怎麼做。」網友Rab Gavro也認為，診所不該欺騙加斯凱：「如果診所一開始就告訴他要捐精給同性伴侶跟單身女子，他就不會成為捐精者，也不會有任何歧視的問題。」