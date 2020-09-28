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終於認愛了！英國肥皂劇兄弟演員 殺青戲後同框曬恩愛

聯合新聞網 / 綜合報導
長壽肥皂劇《愛默戴爾》（Emmerdale）裡，飾演兄弟檔的演員，今證實熱戀中。 。圖／取自Kris Mochrie
長壽肥皂劇《愛默戴爾》（Emmerdale）裡，飾演兄弟檔的演員，今證實熱戀中。 。圖／取自Kris Mochrie

英國新聞網鏡報（Mirror）日前報導，當地上映48年的長壽肥皂劇《愛默戴爾》（Emmerdale）裡，飾演兄弟檔的莫赫里（Kris Mochrie）跟帕克（Max Parker）年初在戲棚相遇後，便開始約會，但直到九月初，兩人才在社交平台IG放上度假放閃照，證實兩人熱戀中。

34歲的莫赫里說，劇本中自己跟帕克始終沒有對手戲，只有在他拍攝最後一場、腳色被謀殺的戲時相遇。下戲後一直保持聯絡，才漸漸從朋友昇華為戀人。莫赫里認為在工作時找到真愛很棒：「我們有很多共同點，又能理解彼此的業務內容。」莫赫里提到，兩人在杜拜度過愉快的假期，對於未來，「不想把話說死，靜觀其變。」

莫赫里透露，自己因為同性戀身分，經歷了好長一段抑鬱時期，直到四年前在拍攝香克利大飯店（The Shankly Hotel）節目時，看到形形色色的同事，無懼外界評價、忠於做自己，才意識到世界或許比他想像的更寬容，最後勇敢出櫃。

影迷貝姬（Becky）驚喜兩人假戲真做，獻上祝福：「很開心兩位美男子，有情人終成眷屬。」

同性戀 英國

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