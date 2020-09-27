英建50米禱告牆 捍衛基督教傳統

英國伯明罕外郊「永恆祈禱之牆」計畫獲建築許可，反應疫情下英國社會的信仰需求。該計畫首席執行官、前萊斯特城足球俱樂部牧師理查德•甘布爾強調，該牆旨在「保存英國基督教傳統、鼓勵民眾多禱告，並宣告耶穌看顧英國」。

根據《衛報》，「永恆祈禱之牆」完工後將有51公尺高，超越英國紐卡斯爾郊區蓋茨黑德標誌性的「北方天使」鋼鐵雕塑。行駛於M6號與M42號高速公路的駕駛們遠在6英里外即可看見該建築，伯明罕郊區天際線也將因此重塑。甘布爾表示，預估該牆未來每年將吸引超過30萬名訪客。

甘布爾深信禱告牆計畫能順利進行全憑上帝帶領。16年前上帝就給了他這個意象，不過直到六年前他才開始著手實踐。計畫進行過程不乏阻撓，但許多反對者最終都被他的信念感動。他也指出儘管英國是世俗政權，疫情期間谷歌搜尋榜上與禱告相關的詞彙卻突然大增，顯示人們在遭遇災難時仍傾向尋求上帝。

根據《經濟學人》報導，該牆預計興建位置位在英國城市周邊禁止興建建築的「綠化帶」上，但仍順利通過許可，是因為該建築具有特殊地標性質，不會侵害本來設置綠化帶以防止城市擴張的目的。另外該計畫也通過道路安全專家的把關，認為因其顯赫巨大，能使開車經過的駕駛免於景色一成不變的疲乏、亦不會讓駕駛因需要仔細辨認而分心。

該計畫獲得北華威郡鎮議會全員無異議支持，預計花費930萬英鎊，興建於保守黨資助者、福音派基督徒愛德敏斯頓勛爵所捐獻約10公頃的土地上，計畫於2022年完工。該牆狀似莫比烏斯帶，其中作為建築材料的100萬個磚塊代表著每一位前來祈禱的信徒以及他們所得到的回應。

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