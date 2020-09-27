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最老旋轉木馬「黃金鄉」 日歷史學者憂去留

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
豐島園招牌、最老旋轉木馬「黃金鄉」未來何去何從，引發日本文物歷史人士的擔憂。(photo from Wikimedia)
豐島園招牌、最老旋轉木馬「黃金鄉」未來何去何從，引發日本文物歷史人士的擔憂。(photo from Wikimedia)

曾跨越歐美亞三大洲、全球最古老的旋轉木馬「黃金鄉」將何去何從？8月底全球最老（113年歷史）的豐島園旋轉木馬將隨著園區關閉而熄燈，這個由德國製造、被老羅斯福總統乘坐過、再輾轉到日本成為遊樂園招牌的旋轉木馬，引發懷舊派人士擔憂。按日本文化遺產法律觀點來看，木馬確實不夠悠久到值得列入遺產，保護派歷史人士就說，日本人不會團結拯救這個歷史招牌。

113歲的旋轉木馬

日本豐島園8月底宣佈，部分用地未來將為新時代的「哈利波特」主題樂園讓路，擁有94年歷史的豐島園遊樂園熄燈，而這也涉及園內招牌、暱稱為「黃金鄉」（El Dorado）的旋轉木馬的去留。

黃金鄉的歷史比整個豐島園都還悠久，這個旋轉木馬是1907年由德國遊樂器材大王哈瑟所做，以全木雕刻成，原本作為德國、乃至於歐洲的遊樂園招牌，3年後因為政治需求，成為拉近德、美關係的「禮物」，轉送給老羅斯福總統，黃金鄉也就順勢被帶回美國布魯克林的康尼島，過了半個世紀，黃金鄉隨著原本園區關閉，才被賣到日本、重新組裝，再1969年後成為豐島園的新招牌。

「黃金鄉」何去何從？

如今，黃金鄉再次遇到遊樂園關閉的打擊，根據《紐約時報》分析報導，這次事件也引發歷史派人士的擔憂，東京藝術大學的建築歷史專家Michiru Kanade並不看好日本人會團結「保存」黃金鄉，她提到，日本在二戰後通過文化遺產相關的法律，可將17世紀之後的建築物認定為文化遺產，但公眾對於文化性物品的認知仍停留在「時間」層面，確實黃金鄉還不夠悠久，但它的代表性與歷史故事卻被人們忽略。

而按照豐島園的社長依田龍所說，黃金鄉會持續發光，但這句說法並未明言「會讓黃金鄉在適合的地方繼續存在，或只是象徵性存在於記憶中」。這也點出另一個問題，若未能找到適合的新地區保存黃金鄉，把這個最古老木馬保存在儲藏室中任其腐化，美國文物環保組織主席溫策爾就說，這會是最淒慘的結局，等同於一顆被永封存、無法閃爍的珠寶。

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日本 遊樂園 遺產 哈利波特

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