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從拒看到票房第二名，《花木蘭》在南韓有多熱？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
花木蘭劇照。 美聯社
花木蘭劇照。 美聯社

迪士尼動畫真人版《花木蘭》女主角劉亦菲因力挺港警，引發眾怒，南韓公民團體還串連香港、台灣和泰國，發動拒看運動，不過上映首週，當地票房仍居第二名。

9月4日台灣上映的迪士尼動畫真人版《花木蘭》，引起國內一陣喧嘩。

其實早在此片上映前，就曾引起爭論，主因是片內飾演忠貞愛國又孝順的花木蘭女主角劉亦菲，於去年8月反送中事件熱燒之際，發言「我支持香港員警。香港應該知恥。」等爭論性文字，引發眾怒，加上香港國安法的強行通過，都使得這部一延再延的《花木蘭》未演先轟動，甚至在亞洲引起影迷「拒看活動」。

而迪士尼為了化解這樣的尷尬，應付亞洲許多國家「拒看活動」，據BBC報導，迪士尼公司以防疫關係為由，決定《花木蘭》在美國、英國等地區，採取「網路觀看」，在自家的網絡串流播放平台Disney+上架，讓觀眾點選觀看。然而，要價不斐，例如在美國地區影迷透過網路觀看此片的價格為29.99美元（約合新台幣900多元）。此舉也招來許多電影人批評，認為電影走上回頭路，甚至帶起今年已經延遲上片的新片，也會循此網路播放模式，讓實體戲院經營者與片商倍感壓力。

然而，持平而看，我們迄今仍得感謝台灣人民政府齊心防疫有功，讓民眾得以呼朋引伴前去戲院，觀看電影放鬆心情，因為現今世界各國，仍有許多國家深陷疫情之苦，若是勉強開放實體戲院，難保又會釀成另一波疫情災難，所以迪士尼公司選擇網路預購、觀看，倒也不用過於苛求，因為「好片總是會吸引到知音影迷」。

但話說回來，台灣作為《花木蘭》實體戲院首映國家之一，果然一上映就吸引為數不少的花木蘭迷入場觀看，同時也引起許多影評者關注。就目前趨勢來看，影評圈多對此片評價不高，其中包含有人從「東方主義」來看待此片，認為此片的主角花木蘭，不論言行舉止、後來情節發展，根本就是投射西方人長久以來對於亞洲人的「偏見」，完全無視21世紀亞洲現況；有人則是從「考古」層面，言及一開場的花木蘭，莫名其妙居住在類似客家土樓，似乎有失考古之實，甚至有人質疑《木蘭辭》本身就是個「大雜燴」文學，若是要拍成影片，不可不慎，因為一個不小心，又誤人子弟了。

新疆拍攝惹議，「抵制木蘭」成社群熱門標籤

至於從「政治角度」切入的觀點，則認為花木蘭根本就不是「代父出征」，反倒是「代習大大出征」，因為有眼尖的影迷赫然發現，《花木蘭》其中幾幕是劇組前往中國新疆拍攝。這也造成在影片末端，迪士尼公司致謝的名單，出現中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部（Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee）與吐魯番市公安局（Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan）兩機構，而眾所皆知，中共目前正在積極地對於新疆地區維吾爾族、哈薩克族等少數民族，進行嚴格的「再教育」，而這兩個單位也在此次「再教育」過程內，扮演稱職的幫手角色。

這也難怪，會有人提出此片根本就是反映出習大大的意志，向中國示好。 香港活動人士黃之鋒於SNS社群發文呼籲，信仰人權、愛好自由的影迷應抵制該片，而「抵制木蘭」（#BoycottMulan）瞬間也成為社群網站熱門標籤。

但讓迪士尼受傷最重的，恐怕是他們萬萬沒有想到，原本計畫瞄準全球第二大電影市場和人民幣的算盤，不論是在選角採用華裔女星，找來許多武打明星（諸如甄子丹、李連杰等人）製造話題，抑或來到中國當地拍攝等舉動，卻因武打場景過少、動畫版木須龍角色刪除，甚至情節的不合理，引來中國影迷的不滿，甚至中國也傳出發起「不看」運動。

南韓公民團體串連港台泰，發動拒看運動

早在7月初，南韓就曾發動抵制原訂8月上映的《花木蘭》。當時，包含韓國首爾大學人文學院學生會、正義黨國際聯盟黨員組織、淑明女大總學生會，與宣傳香港真相等眾多學生公民團體舉行集會，因對女主角劉亦菲反送中發言大感失望，進而發起拒看運動。

當迪士尼宣布南韓也是《花木蘭》實體劇院播放的國家之際，南韓9月初再度掀起拒看運動，更值得注意的是，這次南韓試圖串聯起台灣、香港，甚至泰國的「奶茶聯盟」（milk tea alliance；主打共同抗擊中國網軍、專制與狂熱民族主義等訴求），來共同抵制《花木蘭》；甚至有些南韓媒體，如《京鄉新聞》等報社，更在報導《花木蘭》的新聞稿上，直接下標：「《花木蘭》首映在即，然而爭論不斷，部份場景拍攝選在『人權蹂躪』（인권유린）處」 「《花木蘭》感謝『人權蹂躪』，興起的拒看運動」 等。

網友對於《花木蘭》一片的KUSO圖，更是如雨後春筍般產出。讓許多韓國影迷感到疑惑的是，為何花木蘭的父親如此「神似」中國國家主席習近平 ，是否有弦外之音？

目前為止，《花木蘭》於南韓上映首週為票房第二名，第一名為《天能》。不過，即使是票房第二名，但累積入場觀看人數僅約17萬5000多人次，其實比起其他票房大片，例如2019年南韓最賣座電影《雞不可失》上映首日就有36萬觀影人次，《花木蘭》目前票房也僅能說是差強人意。

另一個原因可能是，新冠疫情下，上映的電影數量大減、選擇有限，也讓這部迪士尼大片能獲青睞。至於其餘波或衍生的話題，仍值得後續觀察。

（作者／陳慶德 本文出自2020.9.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

迪士尼 南韓 香港 電影 新疆

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