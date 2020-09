從拒看到票房第二名，《花木蘭》在南韓有多熱？

迪士尼動畫真人版《花木蘭》女主角劉亦菲因力挺港警,引發眾怒,南韓公民團體還串連香港、台灣和泰國,發動拒看運動,不過上映首週,當地票房仍居第二名。

9月4日台灣上映的迪士尼動畫真人版《花木蘭》,引起國內一陣喧嘩。

其實早在此片上映前,就曾引起爭論,主因是片內飾演忠貞愛國又孝順的花木蘭女主角劉亦菲,於去年8月反送中事件熱燒之際,發言「我支持香港員警。香港應該知恥。」等爭論性文字,引發眾怒,加上香港國安法的強行通過,都使得這部一延再延的《花木蘭》未演先轟動,甚至在亞洲引起影迷「拒看活動」。

而迪士尼為了化解這樣的尷尬,應付亞洲許多國家「拒看活動」,據BBC報導,迪士尼公司以防疫關係為由,決定《花木蘭》在美國、英國等地區,採取「網路觀看」,在自家的網絡串流播放平台Disney+上架,讓觀眾點選觀看。然而,要價不斐,例如在美國地區影迷透過網路觀看此片的價格為29.99美元(約合新台幣900多元)。此舉也招來許多電影人批評,認為電影走上回頭路,甚至帶起今年已經延遲上片的新片,也會循此網路播放模式,讓實體戲院經營者與片商倍感壓力。

然而,持平而看,我們迄今仍得感謝台灣人民政府齊心防疫有功,讓民眾得以呼朋引伴前去戲院,觀看電影放鬆心情,因為現今世界各國,仍有許多國家深陷疫情之苦,若是勉強開放實體戲院,難保又會釀成另一波疫情災難,所以迪士尼公司選擇網路預購、觀看,倒也不用過於苛求,因為「好片總是會吸引到知音影迷」。

但話說回來,台灣作為《花木蘭》實體戲院首映國家之一,果然一上映就吸引為數不少的花木蘭迷入場觀看,同時也引起許多影評者關注。就目前趨勢來看,影評圈多對此片評價不高,其中包含有人從「東方主義」來看待此片,認為此片的主角花木蘭,不論言行舉止、後來情節發展,根本就是投射西方人長久以來對於亞洲人的「偏見」,完全無視21世紀亞洲現況;有人則是從「考古」層面,言及一開場的花木蘭,莫名其妙居住在類似客家土樓,似乎有失考古之實,甚至有人質疑《木蘭辭》本身就是個「大雜燴」文學,若是要拍成影片,不可不慎,因為一個不小心,又誤人子弟了。

至於從「政治角度」切入的觀點,則認為花木蘭根本就不是「代父出征」,反倒是「代習大大出征」,因為有眼尖的影迷赫然發現,《花木蘭》其中幾幕是劇組前往中國新疆拍攝。這也造成在影片末端,迪士尼公司致謝的名單,出現中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部(Publicity Department of CPC Xinjiang Uygher Autonomous Region Committee)與吐魯番市公安局(Publicity Department and Bureau of Public Security for the city of Turpan)兩機構,而眾所皆知,中共目前正在積極地對於新疆地區維吾爾族、哈薩克族等少數民族,進行嚴格的「再教育」,而這兩個單位也在此次「再教育」過程內,扮演稱職的幫手角色。

這也難怪,會有人提出此片根本就是反映出習大大的意志,向中國示好。 香港活動人士黃之鋒於SNS社群發文呼籲,信仰人權、愛好自由的影迷應抵制該片,而「抵制木蘭」(#BoycottMulan)瞬間也成為社群網站熱門標籤。

但讓迪士尼受傷最重的,恐怕是他們萬萬沒有想到,原本計畫瞄準全球第二大電影市場和人民幣的算盤,不論是在選角採用華裔女星,找來許多武打明星(諸如甄子丹、李連杰等人)製造話題,抑或來到中國當地拍攝等舉動,卻因武打場景過少、動畫版木須龍角色刪除,甚至情節的不合理,引來中國影迷的不滿,甚至中國也傳出發起「不看」運動。

南韓公民團體串連港台泰,發動拒看運動

早在7月初,南韓就曾發動抵制原訂8月上映的《花木蘭》。當時,包含韓國首爾大學人文學院學生會、正義黨國際聯盟黨員組織、淑明女大總學生會,與宣傳香港真相等眾多學生公民團體舉行集會,因對女主角劉亦菲反送中發言大感失望,進而發起拒看運動。

當迪士尼宣布南韓也是《花木蘭》實體劇院播放的國家之際,南韓9月初再度掀起拒看運動,更值得注意的是,這次南韓試圖串聯起台灣、香港,甚至泰國的「奶茶聯盟」(milk tea alliance;主打共同抗擊中國網軍、專制與狂熱民族主義等訴求),來共同抵制《花木蘭》;甚至有些南韓媒體,如《京鄉新聞》等報社,更在報導《花木蘭》的新聞稿上,直接下標:「《花木蘭》首映在即,然而爭論不斷,部份場景拍攝選在『人權蹂躪』(인권유린)處」 「《花木蘭》感謝『人權蹂躪』,興起的拒看運動」 等。

網友對於《花木蘭》一片的KUSO圖,更是如雨後春筍般產出。讓許多韓國影迷感到疑惑的是,為何花木蘭的父親如此「神似」中國國家主席習近平 ,是否有弦外之音?

目前為止,《花木蘭》於南韓上映首週為票房第二名,第一名為《天能》。不過,即使是票房第二名,但累積入場觀看人數僅約17萬5000多人次,其實比起其他票房大片,例如2019年南韓最賣座電影《雞不可失》上映首日就有36萬觀影人次,《花木蘭》目前票房也僅能說是差強人意。

另一個原因可能是,新冠疫情下,上映的電影數量大減、選擇有限,也讓這部迪士尼大片能獲青睞。至於其餘波或衍生的話題,仍值得後續觀察。

(作者/陳慶德 本文出自2020.9.25《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)