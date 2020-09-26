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月球輻射是地球200倍 太空人有罹癌和白內障風險

中央社 / 華盛頓26日綜合外電報導

美國計劃2024年執行太空人再度登月的計畫，不過最新研究顯示，月球輻射量是地球的200倍，如此將使太空人健康受損，可能引發癌症、白內障與神經退化疾病。

德國與中國學者組成的團隊，根據嫦娥四號探測器去年執行實驗的結果，發表研究報告刊登於期刊「科學進展」（Science Advances）。

研究報告的共同作者、德國基爾大學（Universityof Kiel）天體物理學家威默-施溫布魯格（RobertWimmer-Schweingruber）表示：「經量測月球的輻射量是地球表面的200倍左右，並且是紐約至法蘭克福航班的5到10倍。」

研究團隊另發現，太空人在月球上每日暴露在1369微西弗的輻射劑量，是國際太空站組員每日輻射劑量的約2.6倍。

由於美國打算在10年內重返月球，未來太空輻射將是太空人面臨的最大危險之一，因太空輻射可能會造成持久的健康影響，導致太空人罹患白內障、癌症和神經退化障礙等疾病。

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前公布太空人2024年再度登月的最新計畫，並估計在限期內完成需斥資280億美元（約新台幣8191億元），其中打造登月模組得花費160億美元。

太空人 輻射 癌症

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