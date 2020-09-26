他將咖啡壺插電引爆炸「房子成碎片」14歲女兒遭炸死

美國奧克拉荷馬州一處民宅近期發生爆炸，一家四口皆受波及，其中14歲少女當場身亡。爆炸發生，房屋被炸成碎片，少女父親回憶，自己只是將咖啡壺插上電，接著就被電暈，房子就爆炸了。警消調查後，初判是點燃壁爐的點火器出現丙烷洩漏，房屋接上電源引發大爆炸。

根據「每日郵報」、「紐約郵報」報導，民宅24日上午7時發生爆炸，14歲的伯克利（Berklee Maguire）當場身亡，她的爸爸肖恩（Shawn）受重傷、媽媽坦達（Tanda）和弟弟海頓（Hayden）病情較輕，三人皆送往醫院治療。鄰居帕蒂（Patty Wommer）表示，肖恩在事發後不斷重複說自己在爆炸前將咖啡壺插上電源，自己被電到，接著房屋就爆炸了。

現場爆炸威力相當大，房屋被炸毀，碎片飛到幾公尺外的地方。奧克拉荷馬州消防局大隊長班尼（Benny Fulkerson）表示，「房子就像被EF5等級的龍捲風掃過一樣，被夷為平地」，警消調查現場後判定是屋內連接壁爐的打火器被打開，導致丙烷洩漏，引發爆炸。班尼說「丙烷氣體可能已經充滿了整個房屋，如果有任何點火，例如將咖啡壺插電，甚至打開電燈，都會引發爆炸」。

對此，奧克拉荷馬州長凱文（Kevin Stitt）表示對馬奎爾一家發生爆炸感到遺憾，將會對爆炸一事繼續調查。有人也在線上發起募款，用來負擔伯克利的喪葬費。