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女大生被12樓墜落椅子砸凹頭部 腦損傷被迫放棄學業

聯合新聞網 / 綜合報導
森被12樓墜下的木椅砸中，頭部凹了一塊。圖擷自Mirror
森被12樓墜下的木椅砸中，頭部凹了一塊。圖擷自Mirror

美國紐約大學生在前往與男友共進午餐的路上，被一把從12樓墜下的椅子砸中頭部。女大生的頭部被砸凹，甚至出現嚴重的創傷性腦損傷。女大生動了兩次手術後，順利保命，但被迫放棄進攻碩士學位。頭部也凹了一大塊。這使她決定向公寓所有者提告求償。

根據「mirror」報導，森（Annabel Sen）是24歲紐約女大學生，她與男友約好要共進午餐，但在赴約的路上突然被一把木製椅子砸中，這把椅子從聯合廣場西頂層公寓12樓墜下，把森的腦部砸凹。森緊急送醫，經過兩次手術後搶回一命，但這次意外迫使她放棄攻讀碩士學位、辭去在股權公司的工作，頭部也明顯凹了一塊。

森的律師莫雷利（Benedict Morelli）表示，事情發生後森出現了認知缺陷，目前正在看醫生積極康復中。報導指出，這棟公寓的所有人是邁克爾（Michael Rubin），他同時也是NBA76人隊的所有權人。森向邁克爾提告，但邁克爾表示，他從未住過該公寓，事情發生時這棟公寓正出租給別人。

大學生 手術 紐約

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