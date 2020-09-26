聽新聞
test
0:00 / 0:00
女大生被12樓墜落椅子砸凹頭部 腦損傷被迫放棄學業
美國紐約女大學生在前往與男友共進午餐的路上，被一把從12樓墜下的椅子砸中頭部。女大生的頭部被砸凹，甚至出現嚴重的創傷性腦損傷。女大生動了兩次手術後，順利保命，但被迫放棄進攻碩士學位。頭部也凹了一大塊。這使她決定向公寓所有者提告求償。
根據「mirror」報導，森（Annabel Sen）是24歲紐約女大學生，她與男友約好要共進午餐，但在赴約的路上突然被一把木製椅子砸中，這把椅子從聯合廣場西頂層公寓12樓墜下，把森的腦部砸凹。森緊急送醫，經過兩次手術後搶回一命，但這次意外迫使她放棄攻讀碩士學位、辭去在股權公司的工作，頭部也明顯凹了一塊。
森的律師莫雷利（Benedict Morelli）表示，事情發生後森出現了認知缺陷，目前正在看醫生積極康復中。報導指出，這棟公寓的所有人是邁克爾（Michael Rubin），他同時也是NBA76人隊的所有權人。森向邁克爾提告，但邁克爾表示，他從未住過該公寓，事情發生時這棟公寓正出租給別人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言