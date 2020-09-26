每日空腹吃「這種糖果」 建築工人3週後暴斃身亡

日前在美國麻省一名建築工人，在工作時習慣用水果口味的紅色甘草糖（licorice）提神，但為了轉換心情，就換吃黑色甘草糖。連續數周每日吃一包半的黑色的甘草糖，突然在午餐時間的速食店呼吸困難，隨後失去意識並倒下，經過搶救仍不治身亡。雖專家稱這只是極端個案，但即使小分量的甘草糖也會引發血壓上升，須注意攝取量。

據《新英格蘭醫學雜誌》整理的文章可知，該男子從原先常吃、帶水果調味的紅色版本甘草糖，換成黑色的原味版。麻州綜合醫院心臟科醫師布塔拉（ Neel Butala）指出，男子沒有胸痛或心臟衰竭病史，死亡主因是因平時飲食習慣差，主食皆為前3週改吃含有甘草酸的黑色甘草糖。

甘草糖引致血壓上升的關鍵是「甘草酸」（glycyrrhizic acid），這些糖果會經人體消化產生甘草次酸，導致血鉀水平嚴重下降，以及電解質等人體礦物水平的平衡，引發心律問題。

事發當下，救護人員雖嘗試為他進行心肺復甦，仍不治身亡。對此，科羅拉多大學心臟病學者、前美國心臟協會主席埃克爾（Robert Eckel）補充，不只甘草糖，廣為美國人喜愛的雷根糖、甘草茶，甚至某些啤酒裡都有甘草次酸。美國食品及藥物管理局（FDA）規定食物的甘草酸含量也建議，比例不能多於3.1%，且黑甘草可能與某些藥物相互作用，有食用習慣應在就醫時主動與醫生提出。