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剖腹產女嬰被「一刀劃臉」破相 醫生撇責任：她亂動
俄羅斯19歲年輕媽媽近期剖腹產女，未料手術過程中，醫生誤將女嬰的臉頰劃傷，傷口接近眼睛長約3公分。女子剖腹產醒來後，看見女嬰臉部慘遭破相感到心疼，但醫生卻撇開責任表示，女嬰是因為亂動才被劃傷。對此女子不能諒解，衛生官員也將介入調查。
根據「每日郵報」、「太陽報」報導，卡達區妮科娃（Darya Kadochnikova）在俄羅斯一家公立醫院自然產，但因為女嬰在子宮改變位置，因此改為剖腹產。卡達區妮科娃剖腹產時，接受局部麻醉後仍感到疼痛，麻醉醫生便對她施打全身性的靜脈麻醉。但當她醒來後卻發現女嬰的臉頰上多出一道刀痕，且刀痕位置相當接近眼睛。
她向醫生詢問，但對方卻稱是「女嬰不應該在手術過程移動太多」。目前卡達區妮科娃正等待整形外科醫生替女嬰縫合傷口，衛生官員也將調查事發原因。報導指出，有研究對900名接受剖腹產的婦女進行調查，其中有1.5％至1.9％的嬰兒曾遭受割傷，而醫護人員也表示，剖腹產過程中新生兒遭割傷的情況極為罕見。
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