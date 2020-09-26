剖腹產女嬰被「一刀劃臉」破相 醫生撇責任：她亂動

「470頭鯨魚擱淺，350頭死亡，88頭返回大海...剩下的可能只得『人道射殺』。」澳洲南部的離島州塔斯馬尼亞，自21日開始西岸就出現總計兩群、一共470頭的破紀錄「領航鯨大擱淺」。儘管澳洲政府與地方海洋志工連日救援，但直到周五上午為止，雖成功救援88頭，但仍有350頭鯨魚死亡。由於本次鯨豚擱淺的密度與數量都過於龐大，為了避免即將開始腐敗的大批鯨屍汙染、或牽動港灣生態變動，澳洲政府也已開始將「救援行動」改組為「死亡善後」，預計最快周末開始就要以掩埋或移屍出海「人工鯨落」來清理海灘。至於目前仍困在淺海沙灘上苦苦掙扎的32頭生還鯨豚，或將以周五為判斷時限，救援團隊希望能再救援20頭鯨魚重返大海，但明顯受傷或判斷難以生存者，只能接受澳洲鯨豚安樂死的實彈射殺。

2020-09-25 12:38