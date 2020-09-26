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妻連生3個女兒 泰男為繼承香火強灌清潔劑毒殺幼女

香港01 / 朱利安
狠心父餵7天大女嬰喝清潔劑，埋屍公墓滅跡。 圖／KhaosodEnglish
狠心父餵7天大女嬰喝清潔劑，埋屍公墓滅跡。 圖／KhaosodEnglish

重男輕女的觀念在不少地區仍然根深柢固，有父母更會為此傷害血脈相連的小生命。泰國清邁1名父親最近迎來第3個女兒，但一直希望有兒子「傳宗接代」的他，竟選擇親手灌7日大女嬰喝下清潔劑，將其毒死，留下現年7歲和11歲的女兒。涉案父親已被警方拘捕，被控涉嫌預謀謀殺和藏屍。

泰國清邁45歲男子Anuphap Jaipanya本來與29歲妻子育有2名女兒，分別7歲和11歲，妻子早前再誕下第3胎女嬰。據警方表示，該父親一直希望有兒子能繼承家族姓氏，他來自一個傳統山區部落，對家中連續3胎都是女兒大感失望，而且疫情影響下家裏也出現經濟問題，自幼女出生當天便有殺害她的計畫。

事至本周三（23日），該名父親帶剛出生7天的女兒外出，並在車上強灌她喝馬桶清潔劑，確認女兒死後將其埋在某處華人墳場。妻子後來報案稱女兒失蹤，男子同日傍晚回家後向她承認謀殺親女一事，翌日自首，並在警員陪同下，到現場重演犯案過程。

警方現已拘捕男子，並將控告預謀謀殺及藏屍罪，若謀殺罪一旦成立，即可被判終身監禁或死刑；藏屍罪則可被判入獄1年及罰款2000泰銖（約新台幣1850元）。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 清邁 疫情 印度 馬桶 黑龍江 離婚 自首

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