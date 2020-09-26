吃素、不坐飛機、不想明天：全球暖化使我們患上「生態焦慮症」？

極端天氣事件頻發，山火、洪水等氣象災害接二連三——這些被全球媒體報道的重大氣候事件是全球變暖之下人們遭受的最顯著影響，不過，愈普遍的「生態焦慮症」卻揭開了氣候變化創傷中更為隱秘的一面。而愧疚感、焦慮感和绝望感，这些精神癥結很可能只是人們正在以及將要遭受的創傷的冰山一角。

「生態焦慮」為何？

在高中生Sophie Kaplan的眼中，全球暖化是直接關於她未來存亡的問題。她自己常讀到關於人們如何處於災難性氣候變化臨界點的文章，每天都會思考氣候變化的問題。她對《華盛頓郵報》的記者說：「當世界正被燒毀時，我不明白為什麼我應該待在學校裏。」

Sophie的這句話亦是2018年開始在各國展開的「為氣候罷課」（The school strike for climate）環保行動的宣言，但這一句容易被簡單視作「罷課藉口」的口號背後存在着真實的訴求和情緒。在學校裏，老師們會在有山火發生時聽到學生們聊起恐慌發作的事情，臨床心理醫生會遇見年紀輕輕的患者因為擔心未來無法組建家庭而落淚。

而這不僅僅是孩子們的「天真想法」。在學校以外，心理諮詢師在近幾年遇到愈來愈多患者因氣候變化而產生壓力、焦慮和抑鬱等問題。2017年，美國心理學協會（American Psychiatric Association）首次對「生態焦慮」一詞做出了明確定義，將其形容為「一種對於環境毀滅的長期性恐懼」。

29歲的信息技術顧問Leyla Kaya表示，她常常對各國政府以及周圍的人的不作為感到憂慮，雖然她自己本人盡最大努力在日常生活中實踐環保，比如吃素、儘量避免搭乘飛機，甚至將自己每個月製造的不可回收垃圾控制在一升以內，但身邊總是能看到太多在她控制能力外的行為，她說：「這真的很可怕，而且確實讓我很沮喪。」

心理諮詢師Dr Robin Cooper曾在自己的診室中則遇到過呼吸過度、焦慮不安的患者，「她無法保持理智，說着我們如何毀滅了地球。」不到幾分鐘的時間裏，這位患者便對Cooper發問：「我能逃到哪裏呢？」

對於這類現象，醫學界尚未有調查數據表明其影響範圍，不過，各國有愈來愈多的相關的非營利性組織成立來應對這一現象。

英國一間由心理學專家組成的「氣候心理學聯盟」（Climate Psychology Alliance）在近來因為大量的心理支援請求而應接不暇，而另一間在美國的「良性悲痛互助組織」（The Good Grief Network）也在2019年迅速在美國各州成立分部應對越來越多的需求。

全球暖化之下的精神危機

然而，在全球暖化對世界各地人們所帶來的種種精神創傷之中，「生態焦慮」或許只是冰山一角。根據美國心理學協會的研究，極端天氣事件與人們攻擊性行為以及家庭暴力是有關聯的，而極端炎熱的天氣更是會加重酒精濫用以應對壓力的情況、引起自殺行為的增加，還會導致許多已存在心理疾病的患者病情惡化。

除此之外，隨着山火、洪水、旱災等各類事件愈加頻發，人們生活受到的衝擊更是會導致創傷後遺症（PTSD）等心理問題。以2005年美國遭遇颶風卡特里娜（Katrina）為例，事後對受災人口的調查顯示，有自殺行為和產生自殺意念的人口增加了一倍，近一半人口患上焦慮症、包括抑鬱在內的情緒失調病。

對於「生態焦慮症」以及其他精神方面的多重後果，長期研究這一問題的心理學家Dr Lise Van Susteren早在2012年就在一份報告中指出：「我們暫時可能還想像不到（氣候變化）會對我們的精神造成多麼嚴重的影響，但是，過不了多久，我們只會對此了如指掌了。」

「絕境」中如何求生？

作為非公益組織氣候心理學聯盟（Climate Psychiatry Alliance）的創始人，Dr Lise Van Susteren近十多年來一直努力與美國和其他國家的心理學者對抗這一現象，並成功的在美國國內心理學界引發了愈來愈多的關注。幾年的時間，不到十位心理學者組成的志願者團體迅速擴大到了來自美國各州400多人的團隊。

一些心理學家指出，氣候變暖是人們共同面對的問題，因此對由此產生的精神問題最好的解決方法，亦是與有着同樣焦慮、抑鬱等心理症狀的人們聯結起來，彼此進行對話來紓解煩惱、共同採取環保行動等，這些方法都有着較好的緩解作用。

然而，依然有心理學家認為社會在面對這一現象的行動還遠遠不夠。長期居住在極地地區的加拿大環境心理學者主席Courtney Howard認為，氣候危機與精神健康問題將在未來成為世界面臨的主要問題之一，然而，由於社會缺乏對此的認識，未能培訓新一代的專業醫務工作者以幫助人們應對這些問題。他說：「我們在這方面行動得太慢了。」

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文章授權轉載自《香港01》