東京變世界末日！30張廢墟插畫獲網友稱讚：媲美新海誠

新海誠製作的動畫電影《你的名字》由年初開始傳出會拍真人版，近日終於敲定會由韓裔導演 Lee Isaac Chung執導。說起新海誠，他所製作的動畫背景細膩度極高，每一幀畫都極度唯美，堪稱「背景之神」。不過日本有一位名叫「東京幻想」的畫師出了一本以廢墟化的東京為題材的作品集，細膩度可媲美新海誠，獲得不少網友稱讚。

「東京幻想」是作者給自己起的名字，也是作品集的名稱，故名思義，作品是描繪作者幻想中的東京，也就是東京變成廢墟的樣子，插畫中，原本繁華的東京鬧市變成了長滿青苔的廢墟城市，作者希望透過作品帶給大家一個反思問題「到底東京發生了什麼事」但同時作者希望大家會從畫中的寧靜感受到希望而不是絕望。

網友表示作品的頹廢美引起無限想像空間，更加感受到強烈的末日感，卻意外地感到十分療癒。網友留言表示，「如果人類到了滅絕的境地，一定不是因為大自然的威脅而是因為人類自己」，作品集現時在日本的書店熱賣中，作者亦有在池袋舉辦畫展。

畫家筆下的原宿車站充滿不同面貌。圖擷自 twitter

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文章授權轉載自《香港01》