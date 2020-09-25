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揚言跳槽、狠批同事…女主播私下對話流出 震驚日本影視圈

聯合新聞網 / 綜合報導
引發騷動事件的兩位女主播。左為池谷實悠、右為森香澄。圖片擷取自IG
引發騷動事件的兩位女主播。左為池谷實悠、右為森香澄。圖片擷取自IG

日本影視圈爆發醜聞。近日在twitter上，流出數則兩位女主播的對話錄音，內容不僅人身攻擊電視台內的工作人員，而且還揚言要跳槽到其他公司。

根據日本媒體「Business Journal」報導，有個在今年9/2開設的twitter帳戶，至9/7為止上傳了10則錄音檔，內容為兩位女性的談話紀錄。經由辨認後，確定她們是效力於東京電視台的女主播森香澄與池谷實悠。

兩人說道「○○根本看不起女主播的工作」、「○○毛超多超恐怖，中間開始我都覺得他是猴子了」、「我打算結婚找個事務所加入，過著只有週末要工作的生活，所以才想說來東京電視台累積點成績」、「沒人想待久啦」等等對話，顯然對目前的工作環境有著相當的不滿。

消息傳出之後，當事者的兩位女主播坦承是的確她們的對話，並且對公司人員道歉。不過日本媒體「エキサイトニュース」後續追查，訪問到媒體從業人員，對方卻表示兩人實際上並沒有真正的悔意。

訪問指出，兩位女主播雖然道歉，但同時自認也是受害者，因此沒有徹底反省的樣子。上司則要求被批評的工作人員，今後要盡量避免與兩人接觸。如此選擇輕放女主播脫序行為的處分，令公司內許多工作人員不滿。

報導分析，東京電視台內的「明星女主播」人數不多，確實如兩人所言，許多人寄望透過綜藝節目一舉成名，脫離電視台主播的位置，甚至有人說台內女主播大半是「別人不要撿剩的」。因此兩人相當受到局內幹部的青睞，如果都辭掉對公司會造成一定打擊，因此最好趕快平息糾紛。

此外，這次案件很可能是對大家心有不滿的其他女主播所為，傳言指出接下來目標會指向其他人氣女主播。東京電視台這場茶壺風暴，或許還會繼續延燒。

東京電視台同期入社的人氣女主播。左為田中瞳、中為森香澄、右為池谷實悠。圖擷取自IG
東京電視台同期入社的人氣女主播。左為田中瞳、中為森香澄、右為池谷實悠。圖擷取自IG

東京 日本 主播

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