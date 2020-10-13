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疫情帶動車道點餐流量增長26%！美國漢堡王推出100%無接觸餐廳

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／BURGER KING官方Youtube頻道影片截圖
圖／BURGER KING官方Youtube頻道影片截圖

【撰文＝黃欣培】

你平常購買速食的時候，習慣臨櫃點餐還是使用「免下車」的車道點餐服務？根據美國市調公司NPD Group 2020年9月所發布的最新報告指出，2020年4～6月的這一季度，美國消費者使用車道點餐服務的造訪量增加了26%，更佔所有餐廳造訪量的42%。且在7月時，當更多的餐廳重新營業，車道點餐的造訪量仍然增長了13％，顯示疫情已經大大的改變消費者的行為。

越來越多連鎖餐廳將擴張車道點餐模式

NPD食品產業顧問David Portalatin表示，點餐車道在疫情期間提供了很高的投資報酬率，這項服務為消費者者提供便利、快速以及舒適的社交距離。此外他也提到：「傳統的連鎖快餐店以及快速慢食（fast casual）都已經宣布對於點餐車道的擴張計畫，也將會有更多連鎖店採取這個作法。點餐車道將會是促成美國餐飲業復甦的重要一部分。」

正如David Portalatin所說的，一些速食業者正在加快計劃，並根據疫情期間消費者訂購和領取食物的方式推出了全新的設計。美國漢堡王在2020年9月宣布，將推出兩種命名為「明日餐廳（Restaurant of Tomorrow）」的店型，並預計將於2021年在邁阿密、加勒比海以及拉丁美洲率先推出。

美國漢堡王在疫情的啟發下推出新店型設計

漢堡王公佈的兩款全新設計的餐廳，與傳統的漢堡王餐廳相比，佔地面積少了60%，非常適合城市地區。

其中一個設計為在車道上方設有懸掛式廚房以及餐廳，訂單將通過傳送帶系統從廚房中交付給駕車前來的消費者。

設有懸掛式廚房的漢堡王，能夠大大減少佔地面積。（影片來源：BURGER KING官方Youtube頻道）

另一店型的漢堡王，則帶有「停車&點餐」系統，消費者將車子開入具有太陽能板的停車格後，透過掃描QR code在漢堡王的app上點餐後，餐點就會送到顧客的車上。

（影片來源：BURGER KING官方Youtube頻道）

此外，消費者也可以選擇在食物取物櫃領取他們的餐點，餐點將直接從廚房送到取物櫃，可以提供消費者100％的無接觸式體驗。

消費者可以至取物櫃輸入密碼領取他們的餐點。（圖片來源：BURGER KING官方Youtube頻道影片截圖）

漢堡王母公司「餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）」營運長Josh Kobza表示，「考慮了消費者行為的變化以及顧客希望如何與餐廳互動，因此公司內部的設計以及技術團隊已經加快了新的餐廳計畫，並突破了漢堡王餐廳可能的極限。」

換句話說，隨著防疫措施的鬆綁、餐廳紛紛開放內用，但消費者的消費行為已經發生改變，消費者正在採用更多非接觸式的消費方式，也驅使業者為了呼應消費者行為而做出更多改變。

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

▶疫情越嚴重越離不開速食？美國速食店的人流為何反而逆勢成長？

▶餐飲業得認清：即便疫情消散，消費者也可能回不來了！

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【參考資料】

▶U.S. Restaurant Drive-Thrus Are Proving Their Value During the Pandemic and Will Be Key to The Industry’s Future

漢堡 車道 疫情

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