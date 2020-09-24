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馬來西亞渣男向前女友索分手費14萬 恐嚇放火燒屋
居然有男人向前女友索分手費？馬來西亞一名華裔男子，日前要求前女友支付2萬令吉（約新台幣14萬元）分手費，還大叫大喊，恐嚇女友若不給錢就會放火燒屋，還會開車撞其座駕，甚至揚言會上前女友公司騷擾對方，簡直在挑戰渣男極限。前女友嚇得報警求救，華裔男目前被控兩罪，面臨監禁7年或鞭刑等刑罰，但他否認所有控罪。
案情指，被告41歲華裔男子賴文萊在9月13日凌晨時分，在英達島蘭迪花園向一名38歲華裔女子勒索2萬令吉（約新台幣14萬元）分手費。當晚賴男走到前女友住處外大叫，威脅她若不支付分手費，見她一次就會騷擾一次，及後更出言恐嚇，說不給錢就會放火燒屋，還會開車撞向前女友泊在路上的座駕，及到前女友的公司騷擾她。前女友難忍賴男的瘋狂行徑，最後報警處理。
賴男涉違反刑事法典第385條文勒索事主，可判最高判監7年、罰款、鞭刑，或其中兩項刑罰。他另外涉嫌觸犯刑法506條，恐嚇事主要撞她的車等，可判最高監禁2年、罰款，或兩者兼施。賴男拒絕認罪，案件押後再審。
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文章授權轉載自《香港01》
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