全球暖化危及物種 蝴蝶翅膀顏色攸關生死存亡

根據英國研究機構今天發布的研究報告，由於全球日益暖化，蝴蝶翅膀吸收與反射太陽熱能的能力，可能攸關這物種的生死存亡，並呼籲花園、公園與農場設置遮陽設施。

研究人員指出，雖然所有蝴蝶都是不能自體發熱的變溫動物，但蝴蝶調節溫度的能力差別很大。

研究發現，不易調節體溫的蝴蝶，經常得靠著能夠遮陽的「微氣候」環境，躲避日照高熱求生存。

撰寫這份研究報告的第一作者、英國劍橋大學動物系研究員布拉登（Andrew Bladon）說，蝴蝶「很可能是氣候變遷與棲息地消失的最大受害者」。

研究人員表示，由於棲息地消失及遭到破壞，蝴蝶賴以生存的較涼爽環境逐漸縮減，使得英國2/3蝴蝶物種的數量減少。

他們說，極端天氣事件與氣候變遷加劇氣溫波動，使得這種現象更嚴重。

研究發現，體型較大、淺白色的蝴蝶，像是歐洲粉蝶（Large White）或是鉤粉蝶（Brimstone），比較能夠調節體溫，因為這兩種蝴蝶能調整翅膀的角度，反射或吸收太陽的熱量，以調節合適體溫。