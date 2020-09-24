日本名古屋城「金鯱」時隔16年落地 目標成為拉抬觀光的王牌

作為日本名古屋象徵的名古屋城「金鯱」，將睽違16年再度落地。最快將會於2021年春天從天守閣的屋頂上被取下來，並在愛知縣名古屋市內展示一段時間。有意藉此替因新型冠狀病毒而受創的觀光業提供助力。

在16日的市議會大會上，市方已提出了此方針。目標將於明年春天的「名古屋城春祭」等進行展示。雖然會商討觸摸的方法，然而感染症對策將會成為課題。

現在的「鯱」是第2代，第1代在1945年的空襲中與天守閣一起被燒毀，並於1959年復原。2隻鯱的高度都約為2.6公尺，共計使用了約88公斤的18K金。過去曾於1984年及2005年被取到地面上。2005年則配合愛知世界博覽會（日本稱萬國博覽會），在城內進行了展示，並於3個月內聚集約120萬人。而第1代的鯱，也有過在1873年維也納世界博覽會上展出的經歷。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》