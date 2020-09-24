澳史上最慘！ 470領航鯨擱淺 380隻已死

澳洲塔斯馬尼亞島西部海岸近日發生470隻長鰭領航鯨（long fin pilot whales）集體擱淺，被認為是澳洲近代史上最大規模的一次領航鯨擱淺潮。官員指，昨日再發現的200條擱淺鯨魚已經全部死亡，令死亡鯨魚數目增至380條，救援人員至23日下午僅成功護送50頭鯨魚回到大海，還在設法幫助約30頭鯨魚脫困。

BBC報導，塔斯馬尼亞省初級產業部官員德卡（Nic Deka）表示，「只要還有活著的動物」，救援行動就會持續下去。他說，「只要牠們還活著、還在水裡，牠們就還有希望。但隨著時間流逝，牠們確實變得更加疲勞。」

這波接續被發現的領頭鯨擱淺潮，第一波是在21日，有270隻領航鯨遭人發現擱淺在塔斯馬尼亞（Tasmania）的西海岸邊，因為潮水推送而被衝回近岸地帶，更有90隻擱淺領航鯨已經確認死亡。23日早晨又發現了另一批高達200隻擱淺領頭鯨，也讓近期塔斯馬尼亞的領頭鯨擱淺總數，一下暴增到了470隻。

目前科學界還不清楚鯨魚大規模擱淺的原因，此次擱淺的長鰭領航鯨數目可能已超過西澳省在1996年寫下的320隻紀錄。

塔斯馬尼亞是澳洲全境最南端的行政地區，也是澳洲唯一的島州，全島有大半部分都被列入國家公園或自然保護區，是澳洲珍貴的生態寶庫。「鯨豚擱淺對塔斯馬尼亞來說，不算太陌生的事。就算是這樣大規模的擱淺潮，也不能說極致罕見。但老實說，這種情況少說也至少10年沒發生過了。」澳洲農業、國家公園、水域暨環境部（DPIPWE）表示。

根據BBC統計，澳洲的領航鯨擱淺事件，有高達8成以上都發生在塔斯馬尼亞，這又是為什麼？DPIPWE表示，至今也沒有絕對的科學定論，但能推測出可能是因為島周地形、水流、海潮，或是鯨豚的個別／集體行為。

根據美聯社報導，澳洲上一次發生如此大規模的領頭鯨擱淺，已是24年前的1996年，當時有320隻領頭鯨被沖刷到澳洲大陸的西部海岸，也是在此之前的最大規模擱淺紀錄；鄰近國家的紐西蘭，則在2017年發生過600隻領航鯨的擱淺事件。