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澳洲大量鯨魚擱淺 至少400隻身亡
澳洲近日爆發大量鯨魚擱淺死亡，但仍無法找出原因，當地政府雖已盡力搶救，讓50隻鯨魚重回海底，但仍至少有400隻領航鯨死亡。這也是澳洲有史以來最大規模的鯨魚擱淺，擱淺發生地的塔斯馬尼亞島，當地州政府表示，為了擔心陸續還有鯨魚擱淺，他們會持續監控海岸。
根據《英國廣播公司》報導，澳洲近日爆發大規模鯨魚擱淺潮，至24日統計為止，至少有400隻領航鯨擱淺身亡，是近年來澳洲最大的生態悲劇。從21日開始就陸續有鯨魚擱淺，當天在海灘負責營救的生態學家估計有270隻領航鯨擱淺，但用直升機看的部分僅統計約200隻左右。
不過營救者表示，至23日為止他們已經營救約50隻鯨魚，雖然擱淺鯨魚的數量逐漸減少，不過當地政府表示，只要還有鯨魚擱淺他們會繼續試圖搶救，而且擱淺的鯨屍也需要處理，否則屍體擺久了發脹也會有爆裂的危險。根據統計，這次鯨魚擱淺死亡的數量超越1996年320隻鯨魚的數量。
雖然此次擱淺的領航鯨，本來就屬於比較喜歡在離海岸近的地方活動的物種，但是科學家對於鯨魚集體擱淺的原因尚未明瞭，推測有可能是鯨魚群的帶領者迷路，讓身後跟隨的鯨魚也一起受難，而塔斯馬尼亞島也是鯨魚擱淺的熱點之一，1935年有294隻鯨魚擱淺身亡，2009年也有200隻。
《CNN》提到，目前約有60人在海邊拯救鯨魚，只要碰到鯨魚擱淺，會使牠儘量保持身體濕潤，再慢慢將牠移動到比較深的海岸，不過領航鯨最大可以長到7公尺長、重3公噸，因此要將牠們重新送回海洋相當不容易。
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