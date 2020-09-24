以阿推自駕計程車 2022杜拜上路

以色列Mobileye公司與阿聯酋al-Habtoor集團合作，預計於2022年底在杜拜推出自駕計程車！兩家公司與23日簽署合作備忘錄，讓Mobileye自駕計程車隊版圖擴充，將在日本、南韓、法國、以色列和阿聯酋上路。

前期重在資料收集

根據以色列《i24新聞》報導，Mobileye和al-Habtoor集團（以下簡稱AHG）打算建立長期夥伴關係，早在以阿建交前，已經進行了數個月的對話。前期將在1000輛汽車裝上Mobileye感應器，繪製杜拜地圖並收集數據，以協助當地政府和商界得到更多啟發，改善道路安全。

《路透社》報導，雙方計畫於2021年開始測試自駕車，預計在2022年底推出前導計畫，2023年開始提供商業服務，5年內的目標是讓車隊數量增加至數百輛。

放眼長期合作

英特爾資深副總裁兼Mobileye執行長沙書亞表示，「杜拜是世界上最先進城市之一，開展了許多智慧城市的新科技，在這裡推出自駕車是很自然的選擇」。但他避談財務細節，只表示在一兩年內會有數百萬美金的交易，前景光明。

AHG是總部在杜拜的家族集團，經營建築、酒店和交通運輸業，他們本周會在以色列開設一個辦公室。沙書亞表示，Mobileye將仰賴AHG提供杜拜的基礎建設，負責車輛的停放維修，同時處理當地法規監管問題。

總部在耶路撒冷的Mobileye於2018年被英特爾併購，已經確定要在日本、南韓、法國和以色列推出自駕計程車服務。英特爾預估到2030年，自駕計程車在全球會有1600億美金的市場。

【更多精采內容，詳見 】