粉碎異物、高壓洗淨…黑心業者巧立名目 她修馬桶被狠敲19萬

沒有人不需要上廁所，一旦家裡廁所出狀況，一定都希望能在最短時間修復正常。近來，日本便發生有不肖業者，看準了這種焦急心態，詐騙民眾修理費的現象。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本愛知縣的一名60歲女性，約在兩週前發現馬桶塞住沖不掉，水滿出來淹得整個廁所都是，嚇得她趕快打電話請業者來修理。

一小時後，一位男性修理工到場，由於對應十分迅速，且對方態度良好，因此女性的最初印象並不差。男性表示先用吸盤試試看，如果沒問題的話，那這次便不會算修理費。

然而吸盤試了沒效後，修理工表示阻塞很嚴重，非拆解馬桶不可。心急如焚的女性馬上答應。移開馬桶後，修理工才開口說明，包含清潔品與工事、事前移開馬桶等，修理費一共要價70萬日圓（約新台幣19.43萬元）。

修理約在一個半小時完成。女性在對如此高昂的金額感到疑惑下，帶著帳單找到另一家獲得政府指定的業者詢問。對方查驗帳單的細項，直呼大部分的項目費用收費太高就罷了。而諸如「地下排水管貫通作業、粉碎除去異物、高壓洗淨」等項目，更是直批沒有這種工程。一般同樣修理過程，行情只需1萬5000圓日幣（約新台幣4164元），顯然女性碰到的是黑心違法業者。

業者巧立不存在的名目，藉此提高收費。圖擷取自 FNNプライムオンライン

報導指出，根據全國消費生活中心的統計，類似這樣修理費相關的糾紛在近期急速增加，今年在日本已經來到931件。日本法律專家三平聰史也呼籲，修理過程最好凡事都積極詢問，事前探聽每個環節的收費多少，並最好事先查過行情價避免上當。