經典繪本《猜猜我有多愛你》作者辭世，它為何26年來不斷再版？

上週五（9／18），經典繪本《猜猜我有多愛你》作者麥克．布雷尼（Sam McBratney）病逝，享壽77歲。這本繪本究竟有怎樣的魅力，可以暢銷超過四分之一世紀、在無數讀者心中留下雋永的地位！

在1994年，由英國老牌童書出版社沃克圖書（Walker Books）出版的《猜猜我有多愛你》（Guess How Much I Love You），作者以真誠的文字，細膩地描繪大、小野兔的對話，並用童真的口吻，具體化比喻著抽象難懂的愛意，成了傳誦26年的經典。

《猜猜我有多愛你》不僅在全球銷量超過5000萬冊，被翻譯成57種語言，更是作者麥克．布雷尼的生涯代表作，甚至有許多改編自原著的動畫節目、舞台劇，以及許多的周邊商品。

初試啼聲》小說起家的作者，初試繪本，一炮而紅！

1943年，作者麥克．布雷尼出生於北愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast），畢業於都柏林三一學院（Trinity College Dublin）歷史學系，隨後他擔任小學及中學教師，期間陸續出版23部以青少年為對象的小說。

直到1990年，47歲的麥克．布雷尼為了專注寫作，選擇提早退休，成為職業作家，並延續先前以青少年為主的小說路線，但成績始終表現平平。然而，在一次與出版社編輯卡羅琳．羅伊斯（Caroline Royds）的聊天下，才促成繪本《猜猜我有多愛你》的問世。

當時，編輯羅伊斯詢問麥克．布雷尼，「你為什麼不試著寫寫看繪本呢？」剛開始他覺得非常困惑，畢竟他並不懂插畫，更不認識插畫家，甚至對作者不必和插畫家一同工作這件事感到疑惑。

猜猜我有多愛你》用細膩、真誠的話語，刻畫出每個孩子的疑問！

在編輯細心解惑和鼓勵下，麥克．布雷尼接下這份極具挑戰的任務，最終以400個簡單易懂的字彙，寫出這本深植人心、表現愛意的繪本《猜猜我有多愛你》。在創作的六個月，他每天不斷調整繪本故事中的語言精鍊性，寫出這般細膩的對話：

小兔子熱情地跟大兔子說：「猜猜我到底有多愛你。」 「我愛你這麼多。」小兔子把手臂張開，開得不能再開。 大兔子有一雙更長的手臂，他張開雙臂說：「可是，我愛你這麼多。」 接著小兔子又是倒立，又是跳，還把手臂張到最開，但總是比不過大兔子。

麥克．布雷尼以童趣的口吻，細膩刻劃出每個孩子對於父母比自己愛得更多的疑惑，並搭配繪者婕朗的插圖，運用柔和色彩捕捉大、小兔子間的親密關係！

親子共讀，練習說愛》我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來。

最後，小兔子睏了，閉上眼睛說：「我愛你，從這裡一直到月亮。」 大兔子把小兔子放到葉子鋪成的床上，親親他，對他道聲晚安。躺在小兔子的身邊，小聲的微笑著說：「我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來。」

隨著麥克．布雷尼的逝世，這句「我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來」雋永人心的愛語已成為絕響。他所遺留下的諸多作品，不僅鼓勵親子之間練習表現自己的愛意，更重要的是，愛，就要讓對方知道。純真的故事，搭配柔和的插畫，早已感動全球無數的讀者！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）