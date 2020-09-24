快訊

獨／學校午餐肉品標產地？ 基層哀號：末端如何稽查

北市上空機群凌空民眾嚇問「開戰了？」 國防部：國慶預演啦

經典繪本《猜猜我有多愛你》作者辭世，它為何26年來不斷再版？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美聯社
美聯社

上週五（9／18），經典繪本《猜猜我有多愛你》作者麥克．布雷尼（Sam McBratney）病逝，享壽77歲。這本繪本究竟有怎樣的魅力，可以暢銷超過四分之一世紀、在無數讀者心中留下雋永的地位！

在1994年，由英國老牌童書出版社沃克圖書（Walker Books）出版的《猜猜我有多愛你》（Guess How Much I Love You），作者以真誠的文字，細膩地描繪大、小野兔的對話，並用童真的口吻，具體化比喻著抽象難懂的愛意，成了傳誦26年的經典。

《猜猜我有多愛你》不僅在全球銷量超過5000萬冊，被翻譯成57種語言，更是作者麥克．布雷尼的生涯代表作，甚至有許多改編自原著的動畫節目、舞台劇，以及許多的周邊商品。

初試啼聲》小說起家的作者，初試繪本，一炮而紅！

1943年，作者麥克．布雷尼出生於北愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast），畢業於都柏林三一學院（Trinity College Dublin）歷史學系，隨後他擔任小學及中學教師，期間陸續出版23部以青少年為對象的小說。

直到1990年，47歲的麥克．布雷尼為了專注寫作，選擇提早退休，成為職業作家，並延續先前以青少年為主的小說路線，但成績始終表現平平。然而，在一次與出版社編輯卡羅琳．羅伊斯（Caroline Royds）的聊天下，才促成繪本《猜猜我有多愛你》的問世。

當時，編輯羅伊斯詢問麥克．布雷尼，「你為什麼不試著寫寫看繪本呢？」剛開始他覺得非常困惑，畢竟他並不懂插畫，更不認識插畫家，甚至對作者不必和插畫家一同工作這件事感到疑惑。

猜猜我有多愛你》用細膩、真誠的話語，刻畫出每個孩子的疑問！

在編輯細心解惑和鼓勵下，麥克．布雷尼接下這份極具挑戰的任務，最終以400個簡單易懂的字彙，寫出這本深植人心、表現愛意的繪本《猜猜我有多愛你》。在創作的六個月，他每天不斷調整繪本故事中的語言精鍊性，寫出這般細膩的對話：

小兔子熱情地跟大兔子說：「猜猜我到底有多愛你。」

「我愛你這麼多。」小兔子把手臂張開，開得不能再開。

大兔子有一雙更長的手臂，他張開雙臂說：「可是，我愛你這麼多。」

接著小兔子又是倒立，又是跳，還把手臂張到最開，但總是比不過大兔子。

麥克．布雷尼以童趣的口吻，細膩刻劃出每個孩子對於父母比自己愛得更多的疑惑，並搭配繪者婕朗的插圖，運用柔和色彩捕捉大、小兔子間的親密關係！

親子共讀，練習說愛》我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來。

最後，小兔子睏了，閉上眼睛說：「我愛你，從這裡一直到月亮。」

大兔子把小兔子放到葉子鋪成的床上，親親他，對他道聲晚安。躺在小兔子的身邊，小聲的微笑著說：「我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來。」

隨著麥克．布雷尼的逝世，這句「我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來」雋永人心的愛語已成為絕響。他所遺留下的諸多作品，不僅鼓勵親子之間練習表現自己的愛意，更重要的是，愛，就要讓對方知道。純真的故事，搭配柔和的插畫，早已感動全球無數的讀者！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

親子 語言 插畫家 都柏林 愛爾蘭

相關新聞

經典繪本《猜猜我有多愛你》作者辭世，它為何26年來不斷再版？

上週五（9／18），經典繪本《猜猜我有多愛你》作者麥克．布雷尼（Sam McBratney）病逝，享壽77歲。這本繪本究竟有怎樣的魅力，可以暢銷超過四分之一世紀、在無數讀者心中留下雋永的地位！

白海豚颱風將襲日本 日媒介紹台灣獨有防颱對策「颱風假」

日本朝日新聞今天引用總統蔡英文臉書上呼籲防颱的文宣圖，並報導台灣的颱風防災措施，包括由縣市長決定是否要放颱風假、村里長協...

電影《Cuties》捲兒童色情爭議 Twitter掀#CancelNetflix熱潮

影視平台Netflix近年發展迅速，全球各地付費訂戶數以億計，今年上半年受惠於疫情已增加逾2800萬新訂戶。不過，近日Twitter卻掀起退訂潮，相關標籤「#CancelNetflix」更成為熱搜。原來事件緣自一套名為《舞中初長成》（《Cuties》，法文原名《Mignonnes》，台譯《小可愛》）的法國電影，劇情及Netflix使用的海報均被指涉及兒童色情成分，引來網民不滿，連帶一向關注女性及兒童權益的美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及其夫人米歇爾（Michelle Obama）也成為熱搜對象，即看下文了解事件的來龍去脈！

470隻領航鯨的眼淚：澳洲破紀錄擱淺之謎

「470隻領航鯨擱淺，打破了澳洲紀錄...」澳洲最南端的島嶼州塔斯馬尼亞，周一在西海岸發現了270隻領航鯨擱淺。官民團隊連忙發動緊急救援行動，但在23日卻又透過空拍偵查，發現了新一批的擱淺領航鯨，兩者加總起來高達470隻，被認為是澳洲近代史上最大規模的一次領航鯨擱淺潮。根據官方紀錄，目前已有至少90隻領航鯨確認死亡，新一批發現的領航鯨目測判斷也是凶多吉少。為何會有大批領航鯨擱淺？這是大自然的偶然意外，還是人類與環境互動下的蝴蝶效應？塔斯馬尼亞的領航鯨擱淺之謎，仍讓當地居民與野生動保團體焦慮不安。

影／澳洲塔斯馬尼亞島鯨魚集體擱淺 官員證實380頭已死

澳洲塔斯馬尼亞島西部海岸近日發生數百頭長鰭領航鯨（long fin pilot whales）集體擱淺，當局證實約380...

偷聽牠們的親密對話—認識動物界的溝通高手

人類到進入20世紀很久之後，還一直認為我們的語言是所有溝通形式的最高境界。語言「使人類之所以為人類」，科學界以往認為人類以外的其他動物都頭腦簡單，因此不會有複雜的溝通方式。

澳洲現代史上最慘集體擱淺 470頭領航鯨受困沙洲

救援人員今天又發現200頭鯨魚擱淺在澳洲偏遠海港，3天下來，共有470頭受困沙洲，是澳洲現代史上最慘烈的鯨魚擱淺紀錄

白海豚颱風朝日本前進 25日嚴防豪雨土石流

日本放送協會（NHK）報導，今年第12號颱風白海豚正朝日本行進，24日到25日可能接近東日本與北日本。因鋒面影響，25日...

伊登再戴「順澤宮神帽」 勇奪德國鐵人三項冠軍

挪威選手伊登（Gustv Iden）去年戴「埔鹽順澤宮」帽子，參加法國尼斯鐵人三項競賽獲得冠軍，讓台灣宮廟文化登上國際版面。本月20日伊登參加德國拉漢廷（Ringen）的鐵人三項競賽，以1小時37分49秒的速度，完成1000公尺長泳、40公里自行車以及10公里馬拉松的艱難挑戰，比賽中伊登再次戴上神廟，他也打敗23位男性選手贏得冠軍。

Netflix開播以來最受歡迎的節目？犯罪紀錄片《虎王》為何爆紅？

今年疫情高峰期間，Netflix上架了紀錄片影集《虎王》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）。本片在歐美地區引起極大轟動，是Netflix營運以來最受歡迎的節目之一，播出首月就有超過6,000萬人次觀看數，由尼可拉斯・凱吉（Nicolas Cage）主演的劇情影集也即將開拍。

《猜猜我有多愛你》：英國繪本家Sam McBratney逝世，享壽77歲

「我愛你，從這裡一直到月亮，再繞~~回來。」——世界知名繪本《猜猜我有多愛你》——故事原作家麥克布雷尼（Sam McBratney）已證實在上週18日病逝，享壽77歲。這部描繪一大一小兩隻兔子之愛的繪本故事，在1994年出版後，全球銷量累計已超過5,000萬冊，是麥克布雷尼的生涯代表作。故事中雋永而精煉的對話，也成為跨越世代引起共鳴的經典。

豪族過繼的影使者：岸信夫...日本新任防衛相的「安倍兄弟情」

9月16日下午二時許，在眾議院及參議院指名投票結束，均宣布將指名菅義偉，為第99任日本內閣總理大臣後，組閣作業立即展開，並在下午四點由新任內閣官房長官加藤勝信宣布閣員名單。在國防外交方面，除沿用前首相安倍晉三所信賴，有留美經驗的茂木敏充續任外務大臣之外，最讓外界驚訝的，就是新任的防衛大臣由安倍的胞弟岸信夫接任，這層意義除了菅義偉將自己較不熟悉的對外關係交由安倍人馬之外，也將宣誓新內閣將持續親美政策。

熱門新聞

伊登再戴「順澤宮神帽」 勇奪德國鐵人三項冠軍

顧客生氣麥當勞停賣人氣餐點！員工卻跪求永遠別再賣

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

泰王奢侈成性？ 未繼位前就月花600多萬

陸籍死囚於印尼監獄挖洞鑽下水道越獄 獄友：他策劃近半年

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。