日本交通標誌「隨紅綠燈變化」 網驚嘆：第一次看到

道路交通標誌百百種，舉凡像是禁止通行、限速、注意落石等，一直以來都固定出現在同一個地方，默默地守護著用路人的安全。不過，你有看過會動的交通標誌嗎？近日有一位日本網友在推特上傳了一段影片，片中可以窺見原先靜止不動的交通標誌，在紅綠燈轉換之際突然跟著動了起來，那有趣的畫面短時間就吸引了超過40萬人觀看，讓眾人嘖嘖稱奇！

日本網友茎わかめ日前在推特發布了短短12秒的短片，可以看到在綠燈的時候，交通標誌為「禁止大型車與公車通行」，就跟佇立在一旁的標誌一樣，然而突然間毫無預警的，交通標誌開始轉動，隨著黃燈到紅燈，慢慢切換成「禁止所有車輛通行」。

此外他還上傳了另一支影片，內容同樣是交通標誌的轉換，而這次比較不一樣的是，運用了宛如Powerpoint動畫一般的酷炫效果，更加流暢的從「速限30」切換成「輕型車輛除外」。

像這樣會動的交通標誌，在台灣好像沒有見過，就連在日本似乎也不常見，目前已經累積有超過2萬5千人按讚，接近8千人轉推。推主原先也沒有想到會引起這麼大的迴響，還驚訝的表示沒想到一覺醒來竟然獲得超過一千讚，非常感謝大家。

感到驚奇萬分的網友們也紛紛在底下留言讚嘆，「這是我人生第一次看到！它已經出現很久了嗎？從沒在我住的地方看過」「這也太酷了吧」、「喔喔！我第一次看到，這是劃時代的東西啊」、「好…好厲害」。