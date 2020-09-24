快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寄生上流真實版！日網美公園下是遊民的紙箱屋

聯合新聞網 / 綜合報導
左圖為東京澀谷區的宮下公園，常吸引網美打卡；右圖則是公園下方的人行道涵洞，有遊民搭蓋的紙箱屋。 圖／翻攝自twitter@amaterial
左圖為東京澀谷區的宮下公園，常吸引網美打卡；右圖則是公園下方的人行道涵洞，有遊民搭蓋的紙箱屋。 圖／翻攝自twitter@amaterial

坐落於東京澀谷區的宮下公園，近年來實行再開發計畫，從地面搬往空中，結合了公園、飯店與百貨等設施，吸引各大潮牌精品和美食餐廳進駐，讓人有吃有買有的玩，搖身一變成時下最夯的網美打卡景點！然而不為人知的是，就在這光鮮亮麗的背後，同一塊土地下方的人行道涵洞，卻是許多遊民安身立命的家園。

一位日本網友あっきー在推特分享了兩張照片，其中一張可以看見上方美輪美奐的公園，綠意盎然，有許多民眾正在休憩玩樂；而另一張則是公園下的地下涵洞，有不少遊民選擇用紙箱在這裡打造自己的家，只求一個能夠遮風擋雨的地方。這震撼的畫面也讓推主不禁感嘆：「誰能夠想像的到，底下是這種模樣，簡直可以當作社會課的活教材了。」

這社會階層上下兩極的對比，讓許多人的內心都受到了衝擊，短短幾天就吸引超過6萬8千人按讚、1萬4千則轉推。其中有另一位網友九十九屋さんた（さかなや）也在留言分享了自己所捕捉到的景象，透過巧妙的取景將上下「兩個世界」同時呈現在畫面中，更是讓人能夠體會到如今的社會現實面，似乎並不若表面上的美好。

對此不少網友們感觸良多，紛紛在留言回覆：「人世間的縮影」「科幻作品裡面常見的上下兩個世界的設定」「可以說人們的幸福都是建立在他人的不幸上」；然而也有人見怪不怪，表示其實不管哪個大城市，一般都是這個樣子，在其他地方也都有看過相似的情景。

遊民 日本 寄生上流

延伸閱讀

小鬼追思會現場變打卡聖地？ 網美拍照遭粉絲出征：不懂自拍的意義

模仿網美拍泳裝美照 男友拍照技術讓她嘆「真是豬隊友」

還以為木村心美在拍少女漫畫 回家拎DIOR秒變搞笑網美

網美冒險爬小琉球廢棄碉堡取景 網友歪樓：以為沒穿衣服

相關新聞

在日本蓋房子只要台幣83萬元？網友發現魔鬼藏在細節

日本一位研究不動產投資的推特用戶日前發文，聲稱他發現一種只需稅前298萬日圓（折合近83萬台幣）就能蓋成的小房屋，可輕鬆...

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

說起日本奈良，公園內有數不清的鹿爭食仙貝的畫面，令許多觀光客印象深刻。但受到疫情打擊，不再有觀光客餵食仙貝，也改變了週邊的鹿隻生態。

日本名古屋城「金鯱」時隔16年落地 目標成為拉抬觀光的王牌

作為日本名古屋象徵的名古屋城「金鯱」，將睽違16年再度落地...

日本交通標誌「隨紅綠燈變化」 網驚嘆：第一次看到

道路交通標誌百百種，舉凡像是禁止通行、限速、注意落石等，一直以來都固定出現在同一個地方，默默地守護著用路人的安全。

寄生上流真實版！日網美公園下是遊民的紙箱屋

坐落於東京澀谷區的宮下公園，近年來實行再開發計畫，從地面搬往空中，結合了公園、飯店與百貨等設施，吸引各大潮牌精品和美食餐廳進駐，讓人有吃有買有的玩，搖身一變成時下最夯的網美打卡景點！然而不為人知的是，就在這光鮮亮麗的背後，同一塊土地下方的人行道涵洞，卻是許多遊民安身立命的家園。

澳史上最慘！ 470領航鯨擱淺 380隻已死

澳洲塔斯馬尼亞島西部海岸近日發生470隻長鰭領航鯨（long fin pilot whales）集體擱淺，被認為是澳洲近代史上最大規模的一次領航鯨擱淺潮。官員指，昨日再發現的200條擱淺鯨魚已經全部死亡，令死亡鯨魚數目增至380條，救援人員至23日下午僅成功護送50頭鯨魚回到大海，還在設法幫助約30頭鯨魚脫困。

青森奧入瀨溪流 紅葉流水完美之作

不同於北京城裡熱烈張揚的銀杏絕色，東北亞的秋景克制而冷靜，宛如一首精心營造的俳句，三三兩兩緋紅，在清泉、苔蘚、枯山水襯托下，盡顯侘寂之美。

以阿推自駕計程車 2022杜拜上路

以色列Mobileye公司與阿聯酋al-Habtoor集團合作，預計於2022年底在杜拜推出自駕計程車！兩家公司與23日簽署合作備忘錄，讓Mobileye自駕計程車隊版圖擴充，將在日本、南韓、法國、以色列和阿聯酋上路。

澳洲大量鯨魚擱淺 至少400隻身亡

澳洲近日爆發大量鯨魚擱淺死亡，但仍無法找出原因，當地政府雖已盡力搶救，讓50隻鯨魚重回海底，但仍至少有400隻領航鯨死亡。這也是澳洲有史以來最大規模的鯨魚擱淺，擱淺發生地的塔斯馬尼亞島，當地州政府表示，為了擔心陸續還有鯨魚擱淺，他們會持續監控海岸。

粉碎異物、高壓洗淨…黑心業者巧立名目 她修馬桶被狠敲19萬

沒有人不需要上廁所，一旦家裡廁所出狀況，一定都希望能在最短時間修復正常。近來，日本便發生有不肖業者，看準了這種焦急心態，詐騙民眾修理費的現象。

沒錢交租被趕出…3子女傷病急求醫 單親媽舉牌：請來買我器官

印度喀拉拉邦（Kerala）柯枝市（Kochi）44歲女子桑蒂（Santhi）因無法負擔房租，以及子女的醫藥費，周一（21日）被房東趕走後與5名子女在拉武卡德鎮（Mulavukadu）一處空地露宿，桑蒂更舉牌聲稱「願意出售全身器官」，包括心臟；事件引起當地政府及傳媒關注，當局隨即派員處理，並將一家六口暫時安置在收容所。

470隻領航鯨的眼淚：澳洲破紀錄的擱淺之謎

「470隻領航鯨擱淺，打破了澳洲紀錄...」澳洲最南端的島嶼州塔斯馬尼亞，周一在西海岸發現了270隻領航鯨擱淺。官民團隊連忙發動緊急救援行動，但在23日卻又透過空拍偵查，發現了新一批的擱淺領航鯨，兩者加總起來高達470隻，被認為是澳洲近代史上最大規模的一次領航鯨擱淺潮。根據官方紀錄，目前已有至少90隻領航鯨確認死亡，新一批發現的領航鯨目測判斷也是凶多吉少。為何會有大批領航鯨擱淺？這是大自然的偶然意外，還是人類與環境互動下的蝴蝶效應？塔斯馬尼亞的領航鯨擱淺之謎，仍讓當地居民與野生動保團體焦慮不安。

熱門新聞

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

泰王奢侈成性？ 未繼位前就月花600多萬

川普拒絕承諾權力和平過渡！ 外界憂他霸著白宮不放

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

北韓射殺火化「投北」公務員 南韓國防部嚴厲譴責

越南無良商人回收32.4萬個「用過保險套」清洗再出售 32歲女涉案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。