電影《Cuties》捲兒童色情爭議 Twitter掀#CancelNetflix熱潮

影視平台Netflix近年發展迅速，全球各地付費訂戶數以億計，今年上半年受惠於疫情已增加逾2800萬新訂戶。不過，近日Twitter卻掀起退訂潮，相關標籤「#CancelNetflix」更成為熱搜。原來事件緣自一套名為《舞中初長成》（《Cuties》，法文原名《Mignonnes》，台譯《小可愛》）的法國電影，劇情及Netflix使用的海報均被指涉及兒童色情成分，引來網民不滿，連帶一向關注女性及兒童權益的美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及其夫人米歇爾（Michelle Obama）也成為熱搜對象，即看下文了解事件的來龍去脈！

《舞中初長成》為法籍塞內加爾導演 Maïmouna Doucouré 的首齣劇情長片，更為她於2020年辛丹斯電影節贏得導演獎。故事講述在虔誠穆斯林家庭中成長的11歲法國非裔女童Amy結識了同齡的同學，被她們的精彩生活吸引而加入舞團，並一同參加比賽。過程中Amy為了「吸like」及追夢，不惜違抗家庭的傳統紀律，甚至選擇跳帶誘惑、意淫意味的舞步。

《舞中初長成》講述社會對年輕女性的壓迫，同時描寫小女孩追求自覺及個人成長的過程，於影展獲得不少正面評價，然而當影視平台Netflix公布電影海報後卻引起爭議。

Netflix獲得《舞》片的全球串流發行權，並表示該片將於190個營運地區上架。不過Netflix團隊發布消息時，卻沒有使用電影的官方海報，反而使用了1張被批評刻意賣弄兒童性感造型的相片作賣點。官方海報中，4名少女主角分別穿便服，拿着紙袋興奮於巴黎街道上行走；然而Netflix的海報卻見4位主角穿上閃片露腰舞衣及熱褲，搔首弄姿地跳舞的一幕，當中有主角更做出打開雙腿及自摸臀部的動作。

Netflix的海報上架後即引起爭議，被批評物化女性及性化（sexualizes）女童，不少觀眾直言會杯葛及罷看，亦有人發起聯署要求Netflix取消上映《舞中初長成》，而導演Doucouré更因此收到死亡恐嚇。事件短短幾天已極速發酵，Netflix極速將「出事」海報下架並發出聲明道歉：「對於我們為《舞中初長成》使用的不合適的海報，我們深表歉意。它（宣傳海報）不好，不代表這部在辛丹斯電影節上獲獎的法國電影是不好的。我們現在已經更新了海報和介紹。」

雖然Netflix公開道歉，爭議並無因而減退，反而於電影於本月9日正式上映時再掀起新一輪罷看潮。大批觀眾批評，Netflix作為經營全球性影視平台的娛樂公司，卻對涉及性化兒童的議題抱持過於開放的態度，有如縱容不當利用相關作品及剝削弱勢群體。

即使導演公開回應，一再強調所有演員清楚故事的主旨，明白拍攝「性感」場面目的是要呈現流行文化不時物化女性或兒童的情況，但許多觀眾及網民不收貨，不但形容電影為「戀童癖的軟性色情片」，其後更於Twitter創立「#CancelNetflix」的標籤，揚言要以退訂Netflix服務表態，同時發起聯署，要求Netflix取消上映《舞》片。

《香港01》整合本月10至16日，即《舞中初長成》上映首周，Twitter上與「#CancelNetflix」相關的帖文，發現網民的討論大多集中於電影是否有物化及性化女童的成分，因此除了「Netflix」、「children（兒童）」及電影名稱「Cuties」外，「pedophilia（戀童癖）」、「disgusting（惡心）」、「pornography（色情）」及「exploitation（剝削）」等也成為熱門討論字詞，出現次數由1千至3千多次不等。

「#CancelNetflix」的相關熱門標籤：

網民除了於帖文加上「#CancelNetflix」表態，也會加入其他相關標籤。數據顯示，與「#CancelNetflix」最相關的標籤為「#BoycottNetflix」、「#SaveTheChildren」及「#NetflixPedofilia」，內容全部與電影出現被指縱容戀童的情節及要求保護兒童有關。

「#CancelNetflix」相關帖文中被標記最多的10個Twitter帳號：

除此之外，網民更於帖文中標記公眾人物，希望提高相關議題的關注度。本文統計了10個被標記次數最高的Twitter用戶，發現當中大部分為關注兒童或女性議題的名人或政治人物，例如美國前總統奧巴馬及其夫人米歇爾，以及曾轉發電影片段批評Netflix的記者Mary Margaret Olohan和直指電影屬「兒童色情（Child Porn）共和黨女參議員Tulsi Gabbard。而現任美國總統特朗普、Netfilx行政總裁Reed Hastings、聯署網站Change.org、Netflix及YouTube的官方帳號也成為網民的熱門標記對象。

總括而言，雖然《舞中初長成》在影展及上影後獲得不少正面影評，但隨後的批評聲音以及引發的爭議對電影上映造成極大打擊。由於牽涉到兒童色情及物化女性等各國網民也關注的重要議題，而網民不斷留負評及呼籲罷看，甚至以對Netflix退訂以示表態，或者更進一步的發起聯署要求停止上映，又要求關注相關議題的公眾人物發聲，連串行動已不單單只是「鍵盤戰士」講完就算，令事件的受關注程度大大提升。

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文章授權轉載自《香港01》