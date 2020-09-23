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伊登再戴「順澤宮神帽」 勇奪德國鐵人三項冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
伊登戴上台灣順澤宮神帽參加德國三鐵賽，以亮眼成績勇奪冠軍。 圖擷自runnersworld
伊登戴上台灣順澤宮神帽參加德國三鐵賽，以亮眼成績勇奪冠軍。 圖擷自runnersworld

挪威選手伊登（Gustv Iden）去年戴「埔鹽順澤宮」帽子，參加法國尼斯鐵人三項競賽獲得冠軍，讓台灣宮廟文化登上國際版面。本月20日伊登參加德國拉漢廷（Ringen）的鐵人三項競賽，以1小時37分49秒的速度，完成1000公尺長泳、40公里自行車以及10公里馬拉松的艱難挑戰，比賽中伊登再次戴上順澤宮帽子，他也打敗23位男性選手贏得冠軍。

根據《runnersworld》報導，2020年9月20日，德國鐵人三項競賽登場，參與者總共40名男性職業運動員，其中包含24名男性和16名女性，他們先進行1000公尺長泳，伊登以12分鐘完成，接著進行40公里自行車54分49秒，以及10公里馬拉松31分，總計1小時37分49秒的速度贏得冠軍，伊登甚至贏了第二名兩分鐘，讓大會對他的成績刮目相看。

從活動照片中看到，當他離開泳池，就帶起彰化順澤宮的帽子，如同去年一樣伊登載神帽完成比賽，而順澤宮得知消息後，也在臉書發文表示「順澤宮帽子要紅到德國了！恭喜伊登，我埔鹽我驕傲 」，祝賀伊登得冠軍，也替順澤宮的神蹟感到驕傲。

根據《自由時報》報導，順澤宮主委魏信顧說，他們希望伊登繼續挑戰好成績，在明年東京奧運會後再來還願。網友看了也替伊登高興，紛紛表示「真的太神了」、「天助自助者」、「在Germany有人收20歐了」、「10公里31分，妖怪...每一百公尺約18.6秒...幾乎都是衝刺的狀態」、「跑好快....」。

埔鹽順澤宮 鐵人三項

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