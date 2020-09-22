艾未未疫情紀錄片 疑中施壓影展拒播

艾未未刻畫武漢封城初期城市生活的疫情片《加冕》遭多國電影節及流媒平台拒絕，疑似受中國官方施壓。據報導，旅居歐洲的中國藝術家及活動人士艾未未受訪時表示，該片被紐約、多倫多和威尼斯的電影節，及亞馬遜、Netflix等流媒體平台拒絕放映，他認為是受到中國施壓，被拒是迫於政治和經濟利益的壓力。

根據《RFA》與《TheJakartaPost》報導，由艾未未遠程指導，來自武漢的幾十名志願者共同創作的抗疫影片《加冕》最近在美國影片點播網站上映。《加冕》著重刻畫武漢封城初期的城市生活，使用志願者們在醫院、住宅及隔離區秘密拍攝的鏡頭。

艾未未受訪時表示，紐約、多倫多和威尼斯的電影節，及亞馬遜、Netflix等流媒體平台在接觸後紛紛拒絕放映該片。艾未未認為被拒是迫於政治和經濟利益的壓力。《紐約時報》稱，威尼斯國際電影節、多倫多獨立電影節和亞馬遜拒絕對此置評，而其他機構則否認拒絕該片是由於政治因素。

在談到艾未未影片遭拒時，普林斯頓中國學社執行主席陳奎德贊同艾未未的判斷。他說：「這些國家雖然在人權一些問題上譴責中國，但是在一般的很多問題上還是怕得罪中國，因為涉及到龐大的商貿利益。」

點播網站上觀眾讚揚了這部影片所展現的與中國官方報導和宣傳不同的被疫情陰影籠罩下的真實的個人的故事；但也有評論指出，僅從個人視角記錄疫情，缺乏對全局的掌握，也有失偏頗。

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