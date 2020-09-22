拚2024太空人再度登月 NASA稱要花280億美元

中央社 / 華盛頓21日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布太空人2024年再度登月的最新計畫，並估計在限期內完成需斥資280億美元（約新台幣8133億元），其中打造登月模組得花費160億美元。

這項以希臘神話月亮女神「阿提米絲」（Artemis）命名的登月計畫，預定在2021年11月首次飛行的阿提米絲一號（Artemis I）將不搭載太空人，由目前仍在測試階段的新型巨大火箭太空發射系統（SLS），首度搭載獵戶座（Orion）太空船起飛。

至於在2023年執行的阿提米絲二號（Artemis II）將載運太空人環繞月球但不登陸。

最後執行的阿提米絲三號（Artemis III）將比照1969年阿波羅11號（Apolo 11）登陸月球，但在月球停留更久達一週，並包含2到5次「艙外活動」。

至於打造可載運兩名太空人，其中一人為女性，由獵戶座太空船承載的登月艇，目前共有3個不同方案競爭，分別是億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）、電子商務界巨擘貝佐斯（JeffBezos）的藍源公司（Blue Origin）和美國應用科學與資訊科技公司Dynetics，它們共同獲得9億6700萬美元的載人著陸系統合約。

美國總統川普政府訂下於2024年底之前再度登月的目標，即將於11月3日改選的美國國會，必須通過這項川普最重視方案所需經費，而280億美元的預算編列，將橫跨2021至2025年的會計年度。

美國國家航空暨太空總署署長布萊登斯坦（JimBridenstine）指出，對於NASA的工作而言，「政治風險」經常是最大威脅。

美國前總統歐巴馬主政期間曾取消載人登陸火星的任務，此前他的前任就這項計畫耗資了數十億美元。

他說，若國會在耶誕節前通過首筆32億美元的經費，「我們仍將按照計畫於2024年登陸月球」，並表示：「坦白說，我們打算登陸（月球的）南極，排除1969至1972年間，阿波羅（Apollo）在月球赤道登陸的地點，除此之外，沒有任何其他的討論」。

太空人 川普 NASA

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