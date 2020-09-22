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日本疫情趨穩「報復式旅遊」開花 人潮擠爆各大景點

香港01 / 歐敬洛
連假期間，日本到處都爆滿擠滿了人群或汽車。圖翻攝自Twitter「miraikun610」、「sugibon1」
連假期間，日本到處都爆滿擠滿了人群或汽車。圖翻攝自Twitter「miraikun610」、「sugibon1」

日本在9月19日起連續4天假期，隨着疫情逐轉平穩，各地解除限制，人們都趁機旅行。但似乎日本人「閉關」太久，所有人都要在趁機作「報復式旅行」，導致多處出現交通工具擠滿人，出現旅遊區人山人海的「盛景」。

日本政府早前推出名為Go To的旅遊計劃，用以提振國內旅遊，刺激受疫情影響的各地旅遊業。自東京疫情稍為緩和，東京亦加入成為旅遊計劃的一部分。在19日的當日，大量東京市民搭乘飛機前往旅行。日本朝日電視報道，前往北海道及九州的航班當日幾乎爆滿，全日空及日航當日接載超過16萬旅客，一下子恢復至疫情前2月的水平。

除了航空外，陸地交通也是非常擠塞。不論是新幹線、一般列車還是高速公路，到處都爆滿擠滿了人群或汽車。

在旅遊景點也一樣，如東京圈範圍的淺草、原宿、遠一點的箱根、甚至鐮倉及江之島，到處都擠滿了旅客。在疫情幾乎沒有旅客的京都，連續假期到處人山人海。

圖為9月20日，京都擠滿了旅客，但這次卻幾乎所有都是日本旅客。圖翻攝自Twitter「miraikun610」
圖為9月20日，京都擠滿了旅客，但這次卻幾乎所有都是日本旅客。圖翻攝自Twitter「miraikun610」

圖為9月20日，立山黑部雷鳥澤的露營場，在山上俯瞰可見，地上帳蓬搭得密密麻麻。圖翻攝自Twitter「sugibon1」
圖為9月20日，立山黑部雷鳥澤的露營場，在山上俯瞰可見，地上帳蓬搭得密密麻麻。圖翻攝自Twitter「sugibon1」

圖為9月20日，京都三年坂人來人往，有如回到平日假期擠滿遊客的盛況。圖翻攝自Twitter「miraikun610」
圖為9月20日，京都三年坂人來人往，有如回到平日假期擠滿遊客的盛況。圖翻攝自Twitter「miraikun610」

圖為9月21日，為於橫濱的兒童國車站，兒童國是橫濱的一個專為小童而設的樂園，擠滿了旅客。圖翻攝自Twitter「suga_yanyan」
圖為9月21日，為於橫濱的兒童國車站，兒童國是橫濱的一個專為小童而設的樂園，擠滿了旅客。圖翻攝自Twitter「suga_yanyan」

圖為9月21日，鐮倉江之島鐵路大排長龍，比平日還要擠。圖翻攝自Twitter「nekotas102」
圖為9月21日，鐮倉江之島鐵路大排長龍，比平日還要擠。圖翻攝自Twitter「nekotas102」

圖為9月21日，札幌前往定山溪的公路，看不到盡頭的車龍。圖翻攝自Twitter「happy75_」
圖為9月21日，札幌前往定山溪的公路，看不到盡頭的車龍。圖翻攝自Twitter「happy75_」

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日本馬路沿線地價連升5年　銀座5丁目文具店鳩居堂蟬聯35年最高價

文章授權轉載自《香港01》

日本 疫情 連續假期

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