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日本疫情趨穩「報復式旅遊」開花 人潮擠爆各大景點
日本在9月19日起連續4天假期，隨着疫情逐轉平穩，各地解除限制，人們都趁機旅行。但似乎日本人「閉關」太久，所有人都要在趁機作「報復式旅行」，導致多處出現交通工具擠滿人，出現旅遊區人山人海的「盛景」。
日本政府早前推出名為Go To的旅遊計劃，用以提振國內旅遊，刺激受疫情影響的各地旅遊業。自東京疫情稍為緩和，東京亦加入成為旅遊計劃的一部分。在19日的當日，大量東京市民搭乘飛機前往旅行。日本朝日電視報道，前往北海道及九州的航班當日幾乎爆滿，全日空及日航當日接載超過16萬旅客，一下子恢復至疫情前2月的水平。
除了航空外，陸地交通也是非常擠塞。不論是新幹線、一般列車還是高速公路，到處都爆滿擠滿了人群或汽車。
在旅遊景點也一樣，如東京圈範圍的淺草、原宿、遠一點的箱根、甚至鐮倉及江之島，到處都擠滿了旅客。在疫情幾乎沒有旅客的京都，連續假期到處人山人海。
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文章授權轉載自《香港01》
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