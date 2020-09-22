「玩笑」開太大了！她坐引擎蓋 友人開車害她摔落流產

英國媒體威爾斯線上（WalesOnline）日前報導，當地一名20歲女子哈麗森（Keeley Harrison）在她朋友瑪莉迪絲（Megan Meredith）坐在汽車引擎蓋時，仍發動汽車駛離原地，最後還突然煞車，不僅造成瑪莉迪絲膝蓋、腳踝受傷，還讓她流產。

報導指出，哈麗森趁瑪莉迪絲去丟垃圾，跳進駕駛座，鎖上車門，在後座兩名朋友慫恿下，準備開走瑪莉迪絲的車子。瑪莉迪絲坐上引擎蓋試圖阻止哈麗森，豈料哈麗森以時速25-30公里的車速開了好幾公尺，最後突然煞車，讓緊抓引擎蓋的瑪莉迪絲當場落地重傷。瑪莉迪絲送醫急救時，意外發現自己流產。

此案在本周一開庭，檢察官指出，瑪莉迪絲當時大聲呼叫朋友不要開車，但車子非但沒有停下來，朋友還坐在車上發出嘻笑聲，甚至用手機拍她。瑪莉迪絲當下覺得車速很快，試圖抓住雨刷失敗後便摔下車。

瑪莉迪絲表示，自己當下感到右腳劇痛，但朋友不相信她重傷，還要她爬起來。最終，瑪莉迪絲被送到醫院，接受超過五個小時的手術，期間還意外得知自己懷孕，但沒能保住孩子。她住院兩星期，且休假六個月，且右腿可能終身無法完全康復。瑪莉迪絲說整起事件毀了她的人生：「我擔心自己的未來、腿的狀況，甚至求職路。」

哈麗森被判處18個月監禁，緩刑18個月。同時被禁止駕駛兩年，並得進行180小時無償工作，以及支付600英鎊（約新台幣2.2萬元）費用。

網友威廉斯（Jeff Williams）譴責哈麗森不該在朋友還坐在車上時發動車子：「正常人都知道那風險有多高。」他同時批評，法院判決太輕，對哈麗森來說根本不痛不癢。