聽新聞
test
0:00 / 0:00

「玩笑」開太大了！她坐引擎蓋 友人開車害她摔落流產

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子在朋友坐在汽車引擎蓋時，仍發動汽車駛離原地，最後突然煞車，造成朋友重傷流產。圖／取自walesonline
一名女子在朋友坐在汽車引擎蓋時，仍發動汽車駛離原地，最後突然煞車，造成朋友重傷流產。圖／取自walesonline

英國媒體威爾斯線上（WalesOnline）日前報導，當地一名20歲女子哈麗森（Keeley Harrison）在她朋友瑪莉迪絲（Megan Meredith）坐在汽車引擎蓋時，仍發動汽車駛離原地，最後還突然煞車，不僅造成瑪莉迪絲膝蓋、腳踝受傷，還讓她流產。

報導指出，哈麗森趁瑪莉迪絲去丟垃圾，跳進駕駛座，鎖上車門，在後座兩名朋友慫恿下，準備開走瑪莉迪絲的車子。瑪莉迪絲坐上引擎蓋試圖阻止哈麗森，豈料哈麗森以時速25-30公里的車速開了好幾公尺，最後突然煞車，讓緊抓引擎蓋的瑪莉迪絲當場落地重傷。瑪莉迪絲送醫急救時，意外發現自己流產。

此案在本周一開庭，檢察官指出，瑪莉迪絲當時大聲呼叫朋友不要開車，但車子非但沒有停下來，朋友還坐在車上發出嘻笑聲，甚至用手機拍她。瑪莉迪絲當下覺得車速很快，試圖抓住雨刷失敗後便摔下車。

瑪莉迪絲表示，自己當下感到右腳劇痛，但朋友不相信她重傷，還要她爬起來。最終，瑪莉迪絲被送到醫院，接受超過五個小時的手術，期間還意外得知自己懷孕，但沒能保住孩子。她住院兩星期，且休假六個月，且右腿可能終身無法完全康復。瑪莉迪絲說整起事件毀了她的人生：「我擔心自己的未來、腿的狀況，甚至求職路。」

哈麗森被判處18個月監禁，緩刑18個月。同時被禁止駕駛兩年，並得進行180小時無償工作，以及支付600英鎊（約新台幣2.2萬元）費用。

網友威廉斯（Jeff Williams）譴責哈麗森不該在朋友還坐在車上時發動車子：「正常人都知道那風險有多高。」他同時批評，法院判決太輕，對哈麗森來說根本不痛不癢。

懷孕 英國 檢察官 手術

延伸閱讀

路邊停車穿雨衣竟踩進「馬路大洞」裡 網一致認同：申請國賠

剎車失靈驚恐停國道上 後方大卡車「神守護」她急尋恩人

「這個月台沒有車喔…」他擠上深夜末班車 醒來卻險被輾斃！

開山路被後車檢舉…一看違規事項他傻眼：吃飽太閒？

相關新聞

新科技研究古文物 死海古卷仍在說話

70年前考古學的重大成就：聖經死海古卷，在新科技的幫助下，又有新發現！ 以色列古物管理局（以下簡稱IAA）近年來積極運用新科技，包括遠紅外線攝影、檢驗殘片DNA、3D斷層攝影等方式，找出更多資訊，目

艾未未疫情紀錄片 疑中施壓影展拒播

艾未未刻畫武漢封城初期城市生活的疫情片《加冕》遭多國電影節及流媒平台拒絕，疑似受中國官方施壓。據報導，旅居歐洲的中國藝術家及活動人士艾未未受訪時表示，該片被紐約、多倫多和威尼斯的電影節，及亞馬遜、Ne

日本疫情趨穩「報復式旅遊」開花 人潮擠爆各大景點

日本在9月19日起連續4天假期，隨着疫情逐轉平穩，各地解除限制，人們都趁機旅行。但似乎日本人「閉關」太久，所有人都要在趁機作「報復式旅行」，導致多處出現交通工具擠滿人，出現旅遊區人山人海的「盛景」...

影／跑三鐵最後失誤眼看要丟銅牌 對手一個舉動被讚爆

運動家精神勝於一切！西班牙一場鐵人三項比賽中，一名英國選手眼看在終點前因為失誤被反超，然而他的西班牙對手卻在終點線前停下...

影／衝業績！日本壽司店推猛男外送 女客心花怒放

日本一家壽司餐廳因新冠肺炎導致業績大跌，本身就拿過健美冠軍的三代老闆想出「猛男外送」的奇招，他找來同樣愛好健美的失業好友...

Netflix開播以來最受歡迎的節目？犯罪紀錄片《虎王》為何爆紅？

今年疫情高峰期間，Netflix上架了紀錄片影集《虎王》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）。本片在歐美地區引起極大轟動，是Netflix營運以來最受歡迎的節目之一，播出首月就有超過6,000萬人次觀看數，由尼可拉斯・凱吉（Nicolas Cage）主演的劇情影集也即將開拍。

《猜猜我有多愛你》：英國經典繪本家Sam McBratney逝世

「我愛你，從這裡一直到月亮，再繞~~回來。」——世界知名繪本《猜猜我有多愛你》——故事原作家麥克布雷尼（Sam McBratney）已證實在上週18日病逝，享壽77歲。這部描繪一大一小兩隻兔子之愛的繪本故事，在1994年出版後，全球銷量累計已超過5,000萬冊，是麥克布雷尼的生涯代表作。故事中雋永而精煉的對話，也成為跨越世代引起共鳴的經典。

「玩笑」開太大了！她坐引擎蓋 友人開車害她摔落流產

英國媒體威爾斯線上（WalesOnline）日前報導，當地一名20歲女子哈麗森（Keeley Harrison）在她朋友瑪莉迪絲（Megan Meredith）坐在汽車引擎蓋時，仍發動汽車駛離原地，最後還突然煞車，不僅造成瑪莉迪絲膝蓋、腳踝受傷，還讓她流產。

只因一句玩笑話 …癌父完成遺願 搭小飛機看兒子最後一場比賽

美國媒體福斯新聞頻道（Fox News）報導，當地一名罹患罕見的軟腦膜癌患者沙利文（Scott Sullivan），日前在護理師漢弗萊（Jerree Humphrey）協助下，搭機出席兒子的橄欖球比賽，完成自己的遺願。

影／澳洲海岸大批鯨魚擱淺、90頭恐已死亡 當局搶救中

澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）海岸外近日共有將近270頭鯨魚擱淺，其中約90頭恐已死亡，海洋保育學家及救援隊所組織的...

不懂樹又愛植樹 彭博：中國40年教訓為世界借鏡

面對全球暖化，比起節能減碳、重新過簡樸生活，種樹可能是最簡單的。現在全世界都吹起植樹風，中國可能是最早指標，但彭博（Bloomberg）報導總結 40 年來中國的植樹計畫，各種缺失足可當全球植樹運動的借鏡。

全球暖化影響北極圈 海冰覆蓋值降至40年來次低

北極圈氣候暖化導致覆蓋北極海的冰層大幅縮小，科學家今天表示，今年覆蓋值來到40年來第2低，為氣候變遷迅速改變北極地帶的另...

熱門新聞

單親媽以為遇到真命天子 回家驚見2位幼女遭肢解

憂中芯國際遭制裁 傳高通將轉單台積電等3公司

特斯拉「電池日」23日凌晨登場 五大看點搶先關注！

大型科技股領軍反攻 道瓊收斂盤中因疫情暴跌900點失土

1,900萬人公費流感疫苗接種計畫緊急喊停！南韓不得已

特斯拉電池日前放利空 馬斯克：大規模量產還要兩年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。